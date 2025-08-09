 
VfB Stuttgart Optimismus bei Spieler und Trainer – so steht es um Angelo Stiller

17
Am Mikrofon – und bald auch wieder am Ball: VfB-Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Angelo Stiller verpasste die Generalprobe des VfB Stuttgart gegen den FC Bologna. Wird er bis zum Supercup fit? Der Spieler selbst und sein Trainer sind optimistisch.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Die Generalprobe des VfB Stuttgart hatte noch nicht begonnen, da gab es für die Anhänger schon eine gute Nachricht. „Ich bin wieder gut dabei“, sagte Angelo Stiller – und es wurde applaudiert. Die Szene spielte sich auf der Showbühne ab, die der VfB für sein großes Saisonopening aufgebaut hatte. Wenig später, beim 0:1 gegen den FC Bologna, fehlte Stiller zwar noch, aber auch Sebastian Hoeneß verbreitete Optimismus.

 

Der Verlauf der Heilung sei „gut“, sagte der VfB-Trainer, der kürzlich hatte mitansehen müssen, wie sich sein vielleicht wichtigster Mittelfeldspieler schon wieder eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen hat. Vor dem Pokalfinale war das schon einmal der Fall gewesen, nun erwischte es Stiller am anderen Bein.

