VfB Stuttgart Deshalb hat Platz vier nur wenig Aussagekraft

, aktualisiert am 07.10.2025 - 15:54 Uhr
Hadern mit Platz vier - nur wenig Aussagekraft
12
Torjäger Ermedin Demirovic, Trainer Sebastian Hoeneß: Auch nach dem Sprung auf Platz vier gibt es beim VfB Stuttgart Redebedarf. Foto: Imago/kolbert-press

Der VfB Stuttgart steht auf einem Champions-League-Platz, ist nach Meinung unseres Autors Jochen Klingovsky aber (noch) kein Spitzenteam – und die schweren Gegner kommen erst.

Das Heimspiel des VfB Stuttgart gegen den 1. FC Heidenheim stand unter dem Motto „Bildung“: Die Akademie des Fußball-Bundesligisten, die sich diesem Thema widmet, präsentierte im Stadion ihre Angebote. Dazu passend stellte sich nach dem 1:0-Sieg der VfB-Kicker die Frage: Welche Erkenntnisse lassen sich aus diesem Auftritt ziehen?

 

Die positiven Punkte vorneweg: Der VfB ist durch den dritten Heimsieg in Serie auf Platz vier gesprungen, vor eigenem Publikum weiter ohne Gegentor und hat es geschafft, nur drei Tage nach der Pleite in der Europa League beim FC Basel eine erstaunliche Energieleistung abzurufen. Die Spieler zeigten großen Siegeswillen und liefen insgesamt 122 Kilometer, weshalb Trainer Sebastian Hoeneß zurecht konstatierte, dass sein Team sich auf dem richtigen Weg befindet. Und trotzdem täuscht der vierte Tabellenplatz – denn eine Spitzenmannschaft ist der VfB (noch) nicht.

Erst Angelo Stiller bringt die nötige Struktur

Auch gegen den 1. FC Heidenheim war, vor allem in der ersten Hälfte, zu sehen, wie schwer sich der VfB gegen tief stehende Kontrahenten tut, die nur auf Konter lauern. Spielerisch ging wenig bis nichts, es fehlte an Dynamik, Tempo und Ideen. Erst die Einwechslung des bis dahin geschonten Angelo Stiller brachte die nötige Struktur (57.).

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelkritik zum VfB Stuttgart: Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

Einzelkritik zum VfB Stuttgart Zähe Partie – aber Bilal El Khannouss findet die Lücke

Der VfB Stuttgart hat am sechsten Spieltag gegen den 1. FC Heidenheim 1:0 gewonnen. Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten VfB-Spieler bewertet.

Kurz danach fiel das Siegtor durch Bilal El Khannouss, nach dem der VfB es allerdings versäumte, den zweiten Treffer nachzulegen und die Partie zu entscheiden. Damit haderte Sebastian Hoeneß, und auch das völlig zurecht.

Zwei Gewinner-Typen: Torschütze Bilal El Khannouss (li.) und Abwehrchef Jeff Chabot. Foto: Imago/Baumann

Dies lässt nur einen Schluss zu: Der Coach weiß Position vier ganz sicher richtig einzuschätzen. Erst recht, weil der VfB bisher noch gegen kein Top-Team gespielt hat. Die Partien gegen den FC Bayern, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen noch aus. Folglich hat das Zwischenzeugnis nach sechs Spieltagen auch nicht allzu viel Aussagekraft. Trotz des vierten Platzes würde vermutlich selbst die vereinseigene Bildungsakademie angesichts der verpatzten Auswärtsaufgaben bei Union Berlin und in Freiburg keine bessere Note als 2,5 vergeben – vor den wirklich harten Prüfungen gibt es spielerisch noch reichlich Luft nach oben.

Weitere Themen

Nationalspieler des VfB Stuttgart: Warum sind nur noch drei dabei – und werden es wieder mehr?

Nationalspieler des VfB Stuttgart Warum sind nur noch drei dabei – und werden es wieder mehr?

Lange Zeit stellte der VfB keinen deutschen Nationalspieler – dann wurden es im Zuge des Höhenflugs immer mehr. Jetzt sind es wieder weniger. Wie sind die Aussichten?
Von Marco Seliger
Torhüter beim VfB Stuttgart: Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins

Torhüter beim VfB Stuttgart Dennis Seimen auf dem Weg zur Stuttgarter Nummer eins

Dass Bayern-Leihgabe Alexander Nübel über die Saison hinaus das VfB-Tor hütet, wird immer unwahrscheinlicher. Das eröffnet die Chance für Youngster Dennis Seimen.
Von Heiko Hinrichsen
VfB-Training: Deniz Undav und Finn Jeltsch im Fokus – neue Alternativen für Hoeneß

VfB-Training Deniz Undav und Finn Jeltsch im Fokus – neue Alternativen für Hoeneß

Die personelle Lage beim VfB Stuttgart verbessert sich: Deniz Undav und Finn Jeltsch trainieren wieder voll mit und sind wichtige Optionen für das nächste Spiel in Wolfsburg.
Von Jochen Klingovsky und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Geburtstagsständchen für Silas eröffnet Training

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Große Ehre für Guido Buchwald

VfB Stuttgart Große Ehre für Guido Buchwald

Nach Matthias Sammer, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ist Guido Buchwald als vierter Ex-VfB-Profi in die Hall of Fame des Deutschen Fußball Bundes aufgenommen worden.
Von Gregor Preiß
VfB Stuttgart: Alarmstufe Rot im VfB-Sturm: auch Demirovic schwer verletzt

VfB Stuttgart Alarmstufe Rot im VfB-Sturm: auch Demirovic schwer verletzt

Nach der schweren Verletzung des Mittelstürmers Ermedin Demirovic hat der VfB nun ein dickes Problem. Wer soll ganz vorne die Tore schießen?
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: El Khannouss startet durch – wird im Winter aber wohl länger fehlen

VfB Stuttgart El Khannouss startet durch – wird im Winter aber wohl länger fehlen

Der 21-Jährige avanciert immer mehr zum Schlüsselspieler und wird vom VfB wohl fest verpflichtet. Ende des Jahres muss ihn der Club voraussichtlich ersetzen – wie lange, ist offen.
Von David Scheu
Ex-VfB-Stürmer liegt flach: Grippaler Infekt: Woltemade fehlt Nagelsmann

Ex-VfB-Stürmer liegt flach Grippaler Infekt: Woltemade fehlt Nagelsmann

Nach seinem gelungenen Start in Newcastle fehlt Nick Woltemade bei der Nationalelf. Der Bundestrainer holt vor den wichtigen Spielen in der WM-Qualifikation noch keinen Ersatz.
Nationalspieler des VfB: Zehn Profis sind auf Länderspielreise

Nationalspieler des VfB Zehn Profis sind auf Länderspielreise

Sie spielen für Deutschland, die Schweiz, Marokko, Algerien, Bosnien, die Türkei, Spanien und Serbien. Die Nationalspieler des VfB sind auf internationaler Bühne aktiv.
Von Heiko Hinrichsen
Leihspieler des VfB Stuttgart: Jarzinho Malanga trifft erstmals für die SV Elversberg

Leihspieler des VfB Stuttgart Jarzinho Malanga trifft erstmals für die SV Elversberg

Der VfB Stuttgart hat aktuell mehrere Spieler verliehen. Wir blicken wöchentlich auf ihre Leistungen und zeigen auf, wie sie sich bei ihren Clubs schlagen.
Von Gregor Preiß
