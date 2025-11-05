VfB Stuttgart Ramon Hendriks – unterm Radar zum womöglich entscheidenden Faktor
Ramon Hendriks fliegt beim VfB unterm Radar. Sein Trainer versteht das nicht und sieht im Niederländer mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.
Ramon Hendriks fliegt beim VfB unterm Radar. Sein Trainer versteht das nicht und sieht im Niederländer mehr, als man auf den ersten Blick vermuten könnte.
Bei der entscheidenden Frage herrschte zwischen Trainer Sebastian Hoeneß und seinem Spieler Ramon Hendriks nicht ganz Einigkeit. Während der Trainer sich vorsichtig darüber äußerte, ob Hendriks einsatzbereit sei, gab sich der Spieler zuversichtlich. „Ich denke, das klappt“, sagte de Verteidiger. Beide waren sich indes darüber einig, dass die Entscheidung erst am Spieltag fallen werde.