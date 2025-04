Im Halbfinale am Mittwochabend ändert sich optisch und formal – wie bei Pokalspielen üblich – einiges in Bad Cannstatt. Das betrifft auch den Stadionnamen.

David Scheu 01.04.2025 - 06:00 Uhr

Seit 2023 hält MHP die Namensrechte an der Heimspielstätte des VfB Stuttgart, was sich das IT-Beratungsunternehmen aus Ludwigsburg rund vier Millionen Euro pro Saison kosten lässt – und das insgesamt zehn Jahre lang. Nun aber steht ein Spiel an, das in diesem Paket nicht enthalten ist: das Halbfinale im DFB-Pokal, in dem der VfB am Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) RB Leipzig empfängt.