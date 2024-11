Da war mehr drin für den VfB Stuttgart II – doch gegen den SC Verl müssen sich die Schwaben am Ende mit einem Remis zufrieden geben.

Jonas Schöll 23.11.2024 - 16:25 Uhr

Der VfB Stuttgart II hat in der dritten Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Die Mannschaft von Trainer Markus Fiedler ging zweimal gegen den SC Verl in Führung – doch am Ende reicht es nur für ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.