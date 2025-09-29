Der Aufsichtsrat des FC Bayern äußert sich zum Transfer von Nick Woltemade, den die Münchner im Sommer selbst gerne verpflichtet hätten.
29.09.2025 - 08:08 Uhr
Gemischte Gefühle bei Nick Woltemade: Auf der einen Seite erzielte der frühere Stürmer des VfB Stuttgart am Sonntag sein zweites Tor in der Premier League, auf der anderen Seite musste er mit Newcastle United durch zwei späte Gegentore eine 1:2-Heimniederlage gegen den FC Arsenal hinnehmen. So sprach er im Anschluss auch von einer „harten Niederlage“ – die aber nichts daran ändert, dass der 23-Jährgie in England ohne Wenn und Aber sportlich angekommen ist.