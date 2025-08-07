VfB Stuttgart Saison-Opening: Das große VfB-Fest rund ums Spiel gegen den FC Bologna

Es ist wieder Saison-Opening beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart: Aus diesem Grund wird die Mercedesstraße in Bad Cannstatt rund um die MHP-Arena an diesem Samstag von 10 Uhr an zur Eventmeile – mit Mitmachaktionen, einer großen Showbühne, Talkrunden und der Präsentation des Erst-, Drittliga- sowie des Frauen-Teams der Stuttgarter. Den krönenden Abschluss des Tages bildet letztlich das Testspiel der Elf von Trainer Sebastian Hoeneß gegen den italienischen Pokalsieger FC Bologna (17 Uhr), für das es noch Karten gibt.

Der sportliche Höhepunkt

Bisher hat sich der noch ungeschlagene VfB in der Vorbereitung auf die anstehende Bundesligasaison mit dem Auftaktspiel am 23. August (15.30 Uhr) bei Union Berlin sowie den Partien in der Europa League und dem DFB-Pokal äußerst achtbar aus der Affäre gezogen. Vier ihrer fünf Testspiele hat die Hoeneß-Elf bis dato gewonnen.

So stehen bisher neben dem 7:1 gegen den Verbandsligisten SV Fellbach noch das 4:4 gegen den PSV Eindhoven, das 2:1 gegen Celta Viga, das 6:0 gegen den FC Toulouse sowie ein weiteres 7:1 in einem Geheimtest gegen Racing Straßburg an diesem Mittwoch auf dem Clubgelände zu Buche. Jetzt kommt es am Samstag im Duell der Pokalsieger aus Deutschland und Italien zur ersten Partie in der MHP-Arena, der Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am 16. August (20.30 Uhr) im DFL-Supercup gegen den Meister FC Bayern München.

Trainer des FC Bologna, dem Neunten der zurückliegenden Saison in der italienischen Serie A, ist der in Karlsruhe geborene Vincenzo Italiano; bekanntester Spieler im Kader ist der 57-fache Nationalspieler Ciro Immobile, 35, der einst auch für Borussia Dortmund stürmte und der nun von Besiktas Istanbul in die Hauptstadt der Emilia-Romagna gewechselt ist.

Die Stärken des FC Bologna, der nach 51 Jahren Pause mit einem 1:0-Finalsieg über den AC Mailand wieder die Coppa Italia gewonnen hat, liegen in einer kompakten Defensivleistung – obendrein hat sich das Team offensichtlich auf knappe Siege spezialisiert.

Es ist einiges los an der Mercedesstraße. Foto: VfB

Das Rahmenprogramm

Bereits von 10 Uhr an ist am Samstag beim Saison-Opening rund um das VfB-Clubgelände und die Mercedesstraße einiges geboten: So können sich die Fans etwa bei der Präsentation der weiteren Abteilung des Vereins mit einem Tischtennis-Roboter messen, sich an den Gaming-Stationen der e-Sports-Abteilung vergnügen oder beim Faustball austesten. Zudem wartet der Stand der Reha-Welt mit einem Fitness-Check – und auch die diversen Partner des VfB sind mit interaktiven Ständen zwischen Fritz-Walter-Weg und dem Clubgelände auf der abgesperrten Mercedesstraße vor Ort. Diverse kulinarische Angebote, ein Fußball-Freestyler und ein DJ runden das Szenario ab.

Die Teampräsentationen

Am frühem Nachmittag werden sich dann auf der Showbühne die Profis des Bundesligakaders präsentieren. Obendrein steht auch die Vorstellung des U-21-Teams aus der dritten Liga sowie jene der in die zweite Bundesliga aufgestiegenen VfB-Frauen an. Zuvor sind die Frauen von Trainer Heiko Gerber im Schlienzstadion (Anpfiff ist um 12 Uhr) in einem Testspiel gegen Erstligist TSG Hoffenheim sportlich gefragt. Der Eintritt zu diesem Spiel ist frei.

Während der VfB II in der dritten Liga am vergangenen Wochenende mit einem 1:2 beim MSV Duisburg in die Saison gestartet ist und am Sonntag (19.30 Uhr) in Großaspach im ersten Heimspiel gegen den FC Ingolstadt 04 antritt, starten die VfB-Frauen am 17. August mit dem DFB-Pokalspiel gegen den FSV Mainz 05 in die Pflichtspielsaison.

Beim Opening 2024 besiegte der VfB mit Deniz Undav (re.) Athletic Bilbao mit 4:0. Foto: Pressefoto Baumann

Diverse Talkrunden sind auf der Showbühne ebenfalls geplant: So werden sich neben dem Präsidium um den Vereinschef Dietmar Allgaier auch der AG-Chef Alexander Wehrle und seine Vorstände Rouven Kasper (Marketing) und Fabian Wohlgemuth (Sport) am Mikrofon äußern – ebenso wie die sportlich Verantwortlichen um den Trainer Sebastian Hoeneß.

Die Karten-Nachfrage

Nach dem klaren Sieg im Saison-Opening gegen Athletic Bilbao (4:0) von 2024 muss sich der VfB gegen den FC Bologna nun auf einen schnörkellos aufspielenden, robusten Gegner einstellen. Für die Partie erwarten die Stuttgarter rund 40 000 Fans in der MHP-Arena. Das bedeutet: Es gibt auch für Nicht-Mitglieder die Möglichkeit, noch an Karten zu kommen. Diese sind in unterschiedlichen Kategorien entweder online oder am Samstag an den geöffneten Tageskassen erhältlich.

Wichtig für die Anreise: Neben dem Kappelbergtunnel aus Richtung Waiblingen ist auch die S-Bahn-Haltestelle Neckarpark wegen Bauarbeiten gesperrt – dagegen halten die Züge in Bad Cannstatt.