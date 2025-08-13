VfB Stuttgart Sebastian Hoeneß erreicht besondere Marke
Der Stuttgarter Trainer steht vor seinem 100. Pflichtspiel für den VfB und kann in Kürze viele seiner Vorgänger überholen. Bleibende Momente sind ihm schon jetzt sicher.
Dieses Jubiläum ist kein alltägliches. Wenn der VfB Stuttgart am Samstag (20.30 Uhr) im Supercup den FC Bayern empfängt, wird Sebastian Hoeneß zum 100. Mal in einem Pflichtspiel auf der Trainerbank Platz nehmen – womit er sich schon jetzt in den Top Ten des Vereins seit Einführung der Bundesliga 1963 einreiht.