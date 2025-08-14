Der Stuttgarter Trainer äußert sich klar zu einem Einsatz des umworbenen Stürmers im Supercup am Samstag.

Nick Woltemade steht seit Wochen im Fokus, am Samstag aber dürfte die Aufmerksamkeit ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen: Um 20.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart im Supercup den FC Bayern, der sich seit Wochen um eine Verpflichtung des VfB-Angreifers bemüht. Womit zugleich eine Frage verbunden ist: Ist es eine Überlegung, Woltemade im direkten Duell erst einmal aus dem Scheinwerferlicht und aus der Anfangsformation zu nehmen?

Für Trainer Sebastian Hoeneß ist das kein Thema. Er erlebe Woltemade weiterhin gefestigt und fokussiert – deshalb gelte nach wie vor seine nach dem Bologna-Testspiel getätigte Aussage, dass Woltemade spiele, sofern er fit sei. „Ja, daran hat sich nichts geändert. Die Einschätzung ist weiterhin so“, bestätigte Hoeneß auf der Pressekonferenz vor dem Bayern-Spiel und ergänzte: „Nick ist Teil unserer Mannschaft, ein ganz wichtiger Baustein für unser Team. Das haben wir immer wieder betont. Und an der Sachlage hat sich überhaupt nichts verändert.“ Er habe auch keinen Anlass gesehen für ein gesondertes Gespräch zu der Thematik: „Es gab keine Gedanken, ihn zur Seite zu nehmen. Natürlich beobachtet man die Situation. Aber es hat sich jetzt nicht so entwickelt, dass ich das Gefühl hatte, da reagieren zu müssen.“

Zum Transferpoker selbst äußerte sich der Trainer nicht. „Das Wichtigste ist, dass sich unser CEO dazu geäußert hat. Dazu gibt es von meiner Seite aus nichts mehr hinzuzufügen“, sagte Hoeneß mit Blick auf die Frist bis zum Supercup, die Vorstandschef Alexander Wehrle am Montag im Gespräch mit unserer Redaktion gesetzt hatte. Ein drittes Angebot aus München war daraufhin am Mittwoch vom VfB abgelehnt worden.