Der Stuttgarter Trainer äußert sich klar zu einem Einsatz des umworbenen Stürmers im Supercup am Samstag.
14.08.2025 - 14:18 Uhr
Nick Woltemade steht seit Wochen im Fokus, am Samstag aber dürfte die Aufmerksamkeit ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen: Um 20.30 Uhr empfängt der VfB Stuttgart im Supercup den FC Bayern, der sich seit Wochen um eine Verpflichtung des VfB-Angreifers bemüht. Womit zugleich eine Frage verbunden ist: Ist es eine Überlegung, Woltemade im direkten Duell erst einmal aus dem Scheinwerferlicht und aus der Anfangsformation zu nehmen?