 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Selbst zwei Siege reichen nicht sicher – so kommt der VfB in die Königsklasse

VfB Stuttgart Selbst zwei Siege reichen nicht sicher – so kommt der VfB in die Königsklasse

VfB Stuttgart: Selbst zwei Siege reichen nicht sicher – so kommt der VfB in die Königsklasse
1
Chris Führich und der VfB wollen in die Champions League. Foto: Baumann/Julia Rahn

Das Rennen um den Einzug in die Champions League ist eng wie lange nicht. Ein Blick auf die Konstellation und die Herangehensweise des VfB vor dem wegweisenden Leverkusen-Spiel.

Sport: David Scheu (dsc)

Dramatik im Saisonfinale? Das gab es beim VfB Stuttgart zuletzt ja eher selten. 2024 stand die Qualifikation für die Champions League bereits zwei Spieltage vor Schluss fest, 2025 war der Europa-Zug über die Liga-Platzierung zum selben Zeitpunkt de facto schon abgefahren. Jetzt aber ist alles anders. Wer den großen Nervenkitzel vermisst hat, erhält ihn dieses Jahr doppelt und dreifach. Im letzten Heimspiel der Saison kommt es für den VfB am Samstag (15.30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen zum direkten Duell um den Einzug in die Königsklasse – und vieles, eigentlich alles, deutet auf eine Begegnung mit offenem Visier hin.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Vaterfreuden bei Alexander Nübel

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Die Ausgangslage: Drei punktgleiche Mannschaften mit je 58 Zählern kämpfen an den verbleibenden beiden Spieltagen um den Einzug in die Königsklasse, getrennt nur durch das Torverhältnis: der Vierte aus Leverkusen (+23), der Fünfte aus Stuttgart (+20) sowie der Sechste TSG Hoffenheim (+16). Eine Option kann das Trio inzwischen abhaken: Platz fünf wird nicht reichen. Durch die Ergebnisse auf internationaler Bühne der vergangenen Tage steht fest, dass die spanische La Liga einen zusätzlichen Startplatz für die Champions League erhält. Und nicht die Bundesliga, die im Uefa-Ranking knapp dahinter liegt und bleibt.

Sebastian Hoeneß rechnet mit einem offensiv geführten Spiel

Für den VfB bedeutet das: Der Club braucht zwingend einen Sieg, um Leverkusen zu überholen und auf den entscheidenden vierten Platz zu klettern. Zugleich muss aber auch die Werkself auf drei Punkte spielen mit Blick in den Rückspiegel: Bei einem Remis zwischen dem VfB und Bayer könnte Hoffenheim der lachende Dritte sein und an beiden vorbeiziehen – ein Heimsieg gegen Werder Bremen vorausgesetzt, der aber ja keine abwegige Sache ist.

Neben der Konstellation spricht am Samstag in Bad Cannstatt auch die Spielanlage beider Teams für ein Duell ohne angezogene Handbremse: Nach dem FC Bayern stellen der VfB und Leverkusen mit je 66 Toren die beste Offensive der Liga, auch in puncto Ballbesitz und Passsicherheit reihen sich beide direkt hinter dem Rekordmeister ein. Der Stuttgarter Trainer Sebastian Hoeneß rechnet daher mit einem offen geführten Spiel: „Es gibt Parallelen in der Idee. Wir werden sicher zwei Mannschaften sehen, die nach vorne spielen und nicht abwarten.“

Januar 2026: Deniz Undav und der VfB gewinnen das Hinspiel in Leverkusen klar mit 4:1. Foto: Baumann/Julia Rahn

Womöglich kommt es dabei sogar auf jeden einzelnen Treffer an. Stichwort Torverhältnis. Gewinnen zum Beispiel die Hoffenheimer ihre letzten beiden Saisonspiele gegen Bremen und bei Borussia Mönchengladbach jeweils mit drei Toren Unterschied, würden dem VfB selbst zwei 1:0-Siege gegen Leverkusen und bei Eintracht Frankfurt nicht für Platz vier reichen. Wenn auch ganz knapp aufgrund eines einzigen Treffers.

Mit einem Ohr verfolgen die Stuttgarter am Samstag deshalb auch das Geschehen in Sinsheim. „Wir werden vorbereitet sein, im Trainerteam sowieso“, sagt Hoeneß, „möglicherweise werde ich auch ein, zwei Spieler involvieren in bestimmte Konstellationen.“ Das betreffe aber primär die Endphase der Partie, in erster Linie gehe es um eine Topleistung von Beginn an. Dabei will der Stuttgarter Coach auch Schmerzgrenzen überschreiten: „Es wird ganz wichtig sein: Was bist du bereit zu geben? Auch über Limits hinaus, die du dir vielleicht gesteckt hast. Die sollten in dem Spiel nicht mehr gelten.“

Unsere Empfehlung für Sie

Stürmer des VfB Stuttgart: „Bundesliga trifft Basis“ – als Deniz Undav bei Tim Wiese abblitzte

Stürmer des VfB Stuttgart „Bundesliga trifft Basis“ – als Deniz Undav bei Tim Wiese abblitzte

Bei einem Talkformat des VfB Stuttgart haben drei Nationalspieler über ihre Anfänge und ihre Heimatvereine berichtet. Deniz Undav hatte eine besondere Anekdote parat.

Klar ist: Der Einzug in die Champions League wäre auch deshalb ein großer Erfolg, weil er selten so schwierig zu erreichen war wie dieses Jahr. Im Schnitt hatten die Tabellenvierten seit Einführung der Drei-Punkte-Regel am Ende 59 Punkte auf dem Konto, jetzt sind voraussichtlich zwei Siege im Saisonfinale und damit 64 Zähler nötig. Der Grund für die Diskrepanz? Die besten Teams der Liga punkten in dieser Saison schlichtweg überdurchschnittlich viel, nach Platz sechs klafft eine riesige 14-Punkte-Lücke zum Siebten SC Freiburg.

„Wir haben sechs Mannschaften, die eine sehr gute Saison spielen“, sagt auch Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand, „die Qualität ist sehr hoch.“ Wer nun am Samstag die höhere Qualität auf den Rasen bringt, kann die Weichen entscheidend in Richtung Champions League stellen. „Wir sind jetzt voll in der Crunch Time“, betont Hoeneß, der seine Spieler gerüstet sieht und ihnen eine gute Trainingswoche attestiert: „Die Antennen sind oben, die Energie ist spürbar.“ Denn der VfB steht ohne Wenn und Aber vor einem Schlüsselspiel im Saisonfinale.

Weitere Themen

Champions League: Bundesliga verpasst fünften Startplatz – was das für den VfB bedeutet

Champions League Bundesliga verpasst fünften Startplatz – was das für den VfB bedeutet

Spanien hält Deutschland dank Rayo Vallecano auf Distanz. Freiburgs Finaleinzug reicht nicht. Damit steht fest: Es gibt keinen fünften Champions-League-Startplatz für die Bundesliga.
VfB Stuttgart Transfermarkt: Läuft da was mit Peer Koopmeiners und Bobby Clark?

VfB Stuttgart Transfermarkt Läuft da was mit Peer Koopmeiners und Bobby Clark?

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Dirk Preiß und Heiko Hinrichsen
Podcast zum VfB Stuttgart: Nach dem CL-Duell ist vor dem CL-Duell

Podcast zum VfB Stuttgart Nach dem CL-Duell ist vor dem CL-Duell

In der 405. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über das 3:3 bei der TSG Hoffenheim – und blicken voraus auf die wichtige Partie gegen Bayer Leverkusen.
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart im Pokalfinale: Jetzt doch noch: Public Viewing für 15.000 Fans

VfB Stuttgart im Pokalfinale Jetzt doch noch: Public Viewing für 15.000 Fans

In unmittelbarer Nähe zur MHP-Arena besteht am 23. Mai die Möglichkeit zum gemeinsamen Fußballschauen. Der Verkauf der Tickets startet demnächst.
Von David Scheu
VfB Stuttgart: „Gemeinsam richtig was abbrennen“ – Hoeneß und der Faktor Fans

VfB Stuttgart „Gemeinsam richtig was abbrennen“ – Hoeneß und der Faktor Fans

Der Stuttgarter Trainer will gegen Leverkusen ein zentrales Manko der vergangenen Wochen auch im Zusammenspiel mit dem Publikum abstellen – und das von der ersten Minute an.
Von David Scheu
VfB Stuttgart gegen Leverkusen: Deniz Undav und Patrik Schick – zwei Top-Stürmer im Fokus

VfB Stuttgart gegen Leverkusen Deniz Undav und Patrik Schick – zwei Top-Stürmer im Fokus

Der VfB Stuttgart und Bayer Leverkusen liefern sich ein direktes Duell um die Champions League. Dabei stehen auch zwei Torjäger mit ganz unterschiedlichen Profilen im Fokus.
Von Rainer Roth
VfB Stuttgart schaut hin: Fünfter Champions-League-Platz? Worauf es am Donnerstag ankommt

VfB Stuttgart schaut hin Fünfter Champions-League-Platz? Worauf es am Donnerstag ankommt

Der FC Bayern ist raus, die Hoffnungen im Kampf um einen zusätzlichen Königsklassen-Startplatz ruhen nun auf dem SC Freiburg. Die Einzelheiten.
Talente des VfB Stuttgart: U17 des VfB kämpft um Einzug ins Finale der Bundesliga

Talente des VfB Stuttgart U17 des VfB kämpft um Einzug ins Finale der Bundesliga

Die U17 des VfB Stuttgart kämpft am Samstag um den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Mit einem Sieg würde das Team erstmals seit 2022 um den Titel spielen.
Von Rainer Roth
VfB Stuttgart: Das lange Warten auf einen Sieg – so lief es zuletzt gegen Bayer Leverkusen

VfB Stuttgart Das lange Warten auf einen Sieg – so lief es zuletzt gegen Bayer Leverkusen

In Bayer Leverkusen wartet der nächste direkte Konkurrent im Kampf um die Champions-League-Plätze auf den VfB. Die Ausgangslage spricht für die Werkself – das Hinspiel für den VfB.
Von Sara Braig
Kampf gegen Blutkrebs: Für Gerhard Wörn und viele andere: VfB mit großer Registrierungs-Aktion

Kampf gegen Blutkrebs Für Gerhard Wörn und viele andere: VfB mit großer Registrierungs-Aktion

Vor dem Heimspiel gegen Leverkusen können sich die Stadionbesucher als Stammzellenspender typisieren lassen. Auch einem langjährigen VfB-Physiotherapeuten soll so geholfen werden.
Von Heiko Hinrichsen
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga UEFA Champions League Video
 
 