VfB Stuttgart: Setzt Hoeneß auch in Porto wieder auf die juvenile Dreierkette?

Sebastian Hoeneß gilt nicht unbedingt als ausgewiesener Freund der defensiven Dreierkette. Seine bevorzugte Grundordnung ist ein 4-2-3-1-System. Doch eine gewisse Schwäche für den Dreierriegel hat er schon. Der äußert sich zum Beispiel in dem Umstand, dass er seine Viererketten-Formation gern asymmetrisch einteilt. Dann rückt ein Außenverteidiger ins Mittelfeld vor, überlädt so eine Seite, sorgt für ein nominelles Übergewicht. Das kann während einer Partie auch mal variieren, also rechts wie links geschehen.