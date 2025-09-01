VfB Stuttgart Sieben neue Stuttgarter – die VfB-Zugänge im Überblick
Frischer Wind im Team: Sieben Spieler sind neu beim VfB Stuttgart. Ein Blick auf die Zugänge für die Saison 2025/26.
Bilal El Khannous, Badredine Bouanani, Tiago Tomas, Lorenz Assignon, Lazar Jovanovic, Chema Andres und Noah Darvich sollen für frischen Wind im Kader des VfB Stuttgart sorgen. Die Neuen im Kurzportrait: