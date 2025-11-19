Der Stuttgarter Rechtsverteidiger spricht über die offene Zukunft ab kommenden Sommer – und seine persönliche Präferenz.
Oft kommt es nicht mehr vor, dass ein Fußballprofi den Großteil seiner Karriere bei ein- und demselben Verein verbringt. Pascal Stenzel bildet eine dieser Ausnahmen, seit 2019 spielt der Rechtsverteidiger nun schon ununterbrochen für den VfB Stuttgart. Es ist eine leicht ironische Fußnote, dass gerade diese ungewöhnlich lange Zeit beinahe gar nicht zustande gekommen wäre. Anfangs war Stenzel nämlich alles andere als begeistert von der Idee, vom SC Freiburg in die Landeshauptstadt zu wechseln. „Als mein Berater kam und sagte, der VfB ist eine Option, habe ich erstmal gesagt: Auf keinen Fall! Es wirkte von außen nach sehr viel Chaos“, sagte der 29-Jährige in der Gesprächsreihe „PubCannstatt“ unserer Redaktion mit Blick auf die Saison 2018/19, an deren Ende die Stuttgarter den Gang in die zweite Liga antreten mussten.