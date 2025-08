VfB Stuttgart: So fällt das Zwischenfazit von Sebastian Hoeneß aus

Seit Anfang Juli bereitet sich der VfB Stuttgart auf die neue Saison vor. Die intensiven Tage von Rottach-Egern am Tegernsee bildeten den vorläufigen Höhepunkt der Sommervorbereitung. Es war das erste Trainingslager unter Sebastian Hoeneß, das auch wirklich durchgezogen werden konnte. Der Test gegen Toulouse FC (6:0) in Heimstetten bei München war daher fast schon etwas mehr als eine reine Standortbestimmung. Es war ein erster Vorgeschmack auf das, was ansteht: In knapp 14 Tagen wartet der Pflichtspielauftakt mit dem Supercup gegen den FC Bayern München. Zeit, ein Zwischenfazit zu ziehen. Wo steht die Mannschaft?

Fitness, Resilienz und Wettkampfhärte Die klassischen Basics, die eine Fußballmannschaft auszeichnen müssen, sie sind zu sehen. Die Truppe hat im athletischen Bereich im Vergleich zur letzten Rückrunde zugelegt. Hier wirken die Monate nach dem Champions-League-Aus nach, als die Mannschaft erst ihre Spannung, dann ihre Form und teilweise auch ihre Fitness verlor. Das belegen unter anderem die zwei Kilometer weniger, die im Schnitt pro Spiel gelaufen wurden im Vergleich zur Vorrunde der Saison 24/25. Das Trainerteam hat dies erkannt und einen entsprechenden Schwerpunkt gesetzt. Chema Andres (Mitte) lässt mit einer gewissen Eleganz aufhorchen. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann Zudem geht es im Training deutlich härter zu – sowohl bei der Zweikampfbewertung als auch in der Ansprache. Das macht sich bei der Widerstandsfähigkeit der Truppe bemerkbar, die sich entsprechend mehr zu wehren weiß. Selbst die Testspielgegner wurden nach Kriterien ausgesucht, die eine derartige Entwicklung fördern können. Entsprechend ruppig ging es insbesondere gegen Vigo und Toulouse zur Sache. Und auch die Wettkampfhärte passt – zumindest aktuell. Im Test gegen Toulouse wirkte man spritzig und griffig. Die Treffer von Deniz Undav (10.), Chris Führich (27.), Jeff Chabot (61.), Lazar Jovanovic (101.) und Ermedin Demirovic (106., 120.) belegen die gute Frühform. Die Neuzugänge – Konkurrenz belebt das Geschäft Lorenz Assignon, Noah Darwich (19 Jahre), Lazar Jovanovic (18), Chema Andres (20) – bisher hat der VfB viermal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich dabei dreimal für das Modell „jung mit viel Potenzial" entschieden. Lediglich Assignon ist mit seinen 25 Jahren schon etwas älter und auch aufgrund seiner Erstligaerfahrung ein klarer Startelf-Kandidat. Alle Neuen – dazu muss man auch den vorerst aus der U21 hochgezogenen Lauri Penna (19) nennen – erhöhen merklich das Trainingsniveau, bringen viel frischen Wind und haben mehrfach aufblitzen lassen, dass sie mehr als nur Backup-Lösungen sein können. Allen voran Chema Andres. Für Andres tun sich durch die Knöchelblessur von Angelo Stiller (fehlt mindestens 14 Tage) plötzlich ganz neue Möglichkeiten auf, mit denen noch vor Kurzem nicht zu rechnen war. Er vereint Übersicht, Körperlichkeit, Spielverständnis und technische Klasse mit einer gewissen Eleganz, was für die Zukunft einiges verspricht. Der Ausblick auf den Endspurt Festzuhalten bleibt: „Wir sind in der Spur. Die letzten Tage waren trotz der teils widrigen Witterungsbedingungen von guten Leistungen der Jungs geprägt. Ob in der täglichen Arbeit oder dem Testspiel. Ich bin sehr zufrieden", zog Hoeneß ein Fazit. Zwar darf man Testspielergebnisse nie überbewerten – inhaltlich aber geben sie Aufschluss. Diesbezüglich lässt sich festhalten, dass der VfB nicht nur an seinen Schwächen gearbeitet, sondern auch seine Stärken ausgebaut hat. Die Generalprobe gegen den FC Bologna am kommenden Samstag wird zeigen, ob dies in die Schlussphase der Vorbereitung mitgenommen werden konnte. Und der Supercup, der darauffolgende Ligastart und die erste Pokalrunde werden dann zeigen, was die bisherige Vorbereitung wert war.