Erstmals hat der VfB Stuttgart gemeinsam mit seiner organisierten Szene einen Weihnachtsmarkt vor dem Stadion veranstaltet. So lief die Veranstaltung ab.

Philipp Maisel 20.12.2025 - 14:40 Uhr

Es kommt in Deutschland nicht an jedem Fußballstandort vor, dass der Club mit seinen organisierten Fans gemeinsame Sache macht. In Stuttgart schon. Die Gruppen der Cannstatter Kurve und der VfB veranstalteten zum ersten Mal überhaupt einen Weihnachtsmarkt – und zwar direkt vor dem Spiel gegen Hoffenheim und direkt vor dem Stadion.