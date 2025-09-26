 
  6. Rückkehr im Oktober? So steht es um Deniz Undav

VfB Stuttgart Rückkehr im Oktober? So steht es um Deniz Undav

VfB Stuttgart: Rückkehr im Oktober? So steht es um Deniz Undav
Der verletzte Deniz Undav fiebert mit. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

VfB-Angreifer Deniz Undav ist weiterhin im Wartestand. Wann der verletzte Angreifer wieder eingreifen kann, ist noch offen. So steht es um ihn.

Sport: Philipp Maisel (pma)

Deniz Undav ist ein ungeduldiger Zeitgenosse – und ein Vollblut-Fußballer. Logisch, dass es den verletzten Stürmer mächtig juckt, wenn Highlights auf dem Spielplan stehen. So wie letzten Freitag und an diesem Donnerstagabend. Zweimal Heimspiel unter Flutlicht, zweimal ausverkauftes Haus. Zwei Siege, die die Kollegen ohne ihn einfahren konnten. Undav, der sich mit seinem Innenbandanriss noch im Aufbau befindet, fieberte im Stadion, teilweise auf der Bank, mit.

 

„Ich hoffe, dass wir mit der Unterstützung der Fans drei Punkte ziehen“, sagte er vor dem Anpfiff und dachte noch einmal an das Testspiel im Sommer, als man Celta Vigo ebenfalls mit 2:1 bezwingen konnte. Die Spanier präsentierten sich damals als ruppige Rüpeltruppe, was Undav nicht vergessen hatte. „Wenn wir gewinnen, geben wir ihnen die richtige Antwort auf das Testspiel.“ Gesagt, getan. Die Kollegen nahmen ihn beim Wort.

Im Aufbau: Deniz Undav. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Kep

Undav peilt Rückkehr nach Länderspielpause an

Vier bis sechs Wochen Ausfallzeit aufgrund der Verletzung im linken Knie waren ihm Anfang September prognostiziert worden. Mindestens noch die nächsten drei Pflichtspiele wird er ausfallen. Immerhin ist er mittlerweile wieder auf dem Trainingsplatz zurück, auch ganz sachte Ballberührungen waren schon drin. Mit der anstehenden Länderspielunterbrechung im Blick könnte es danach wieder etwas werden mit der Rückkehr Undavs in den Spieltagskader.

Trainer Sebastian Hoeneß bremst zwar noch die Erwartungen („Müssen abwarten und werden behutsam vorgehen“), Undav selbst ist bereits heiß. „Ich war mit mir persönlich gar nicht zufrieden letzte Saison. Ich habe nur neunmal getroffen“, legt der Angreifer selbst den Finger in die Wunde. „Aber diese Saison ist eine neue – ich möchte wieder an die Leistungen zuvor anknüpfen und den Fans zeigen, dass ich Tore machen kann.„ Am liebsten schon gegen Wolfsburg, noch lieber in Istanbul“ – das sind Ende Oktober die ersten beiden Gegner, die auf den VfB nach der Pause warten.

