VfB-Legende Cacau hat ein umtriebiges Jahr hinter sich. Kurz vor Weihnachten spricht er über das Verhältnis zu seinem Vater und verrät, wie er Weihnachten feiert.
Der frühere Fußballnationalspieler Cacau war im letzten Mai zu Gast in unserer Podast-Reihe „PubCannstatt“ – wenige Tage vor dem Pokalfinale in Berlin stimmte sich dort die Hörerschaft der Sendung auf das Endspiel ein. Dabei kamen auch nicht nur positiv konnotierte Themen zur Sprache. Etwa das Verhältnis zu seinem gewalttätigen alkoholkranken Vater. Dem hat Cacau mittlerweile vergeben. Die Kraft dafür schöpfte er aus seinem christlichen Glauben, sagte der 44-Jährige undlängst gegenüber dem SWR. Er habe im Glauben einen „Anker“ gefunden und mit seinem Vater weiterhin Gemeinschaft haben können.