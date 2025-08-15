An diesem Wochenende startet der DFB-Pokal. Wir geben eine Übersicht über die Prämien.

Gregor Preiß 15.08.2025 - 06:00 Uhr

In der abgelaufenen Runde war der VfB Stuttgart nicht nur sportlicher Pokal-Krösus, sondern auch finanzieller. Logisch: Werden die Prämien seitens des Deutschen Fußball Bundes (DFB) rein nach sportlichem Abschneiden ausgeschüttet. Als Pokalsieger erhielt der VfB insgesamt 10,8 Millionen Euro. Dazu kommen die Mitnahmeeffekte durch den Supercup gegen den FC Bayern München an diesem Samstag (20.30 Uhr). Dort erhält der Verlierer rund zwei Millionen Euro. Der Gewinner darf sich über Zusatzeinnahmen von etwa drei Millionen Euro freuen. Die durch den Pokalsieg ermöglichte Teilnahme an der Europaleague bringt dem VfB Stuttgart noch einmal garantierte Grundeinnahmen in Höhe von 4,3 Millionen Euro.