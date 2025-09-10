 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. So viele VfB-Profis wie nie bei der WM?

VfB Stuttgart So viele VfB-Profis wie nie bei der WM?

VfB Stuttgart: So viele VfB-Profis wie nie bei der WM?
1
Angelo Stiller, Ermedin Demirovic und Leonidas Stergiou (von links) haben die WM 2026 mit ihren Nationalteams im Blick. Und sind damit nicht alleine beim VfB. Foto: Baumann

Die Chancen stehen gut, dass die Stuttgarter bei der Weltmeisterschaft 2026 eine interne Rekordmarke knacken – was sportlich und finanziell Auswirkungen hätte.

Sport: David Scheu (dsc)

Welche Bedeutung das Nationalteam für Bilal El Khannouss hat, zeigte sich direkt an seinem ersten Tag beim VfB Stuttgart. Nach der Vorstellung ging es für den Neuzugang direkt weiter nach Marokko, die Einfindungsphase in Bad Cannstatt wurde in Abstimmung mit den Verantwortlichen aufgeschoben und soll nun in den kommenden Tagen stattfinden. „Für mich ist es eine riesengroße Ehre, für Marokko spielen zu dürfen, das erfüllt mich mit Stolz“, erklärte der 21-Jährige. Daher habe man gemeinsam besprochen, dass er trotz des gerade erst vollzogenen Wechsels zur Nationalmannschaft reise.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News ARD bringt VfB-Doku im Oktober

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Dort gab es dann auch direkt Grund zum Jubeln: In Gefahr war die Qualifikation für die Weltmeisterschaft zwar schon zuvor nicht wirklich, jetzt aber sind die letzten Fragezeichen gewichen. Marokko fährt zur Endrunde der WM im kommenden Sommer. Und damit auch El Khannouss, sollte nichts Außerplanmäßiges wie eine größere Verletzung oder ein Leistungseinbruch dazwischen kommen: In diesem Kalenderjahr war er für jedes Länderspiel nominiert und kam auch jeweils zum Einsatz.

Drei WM-Fahrer 2022: Wataru Endo, Hiroki Ito, Borna Sosa

Der VfB hat also seinen ersten WM-Fahrer. Und die Chancen stehen gut, dass er in guter Gesellschaft sein wird. Die Liste der Stuttgarter Profis mit realistischen Aussichten auf eine erfolgreiche Qualifikation jedenfalls ist umfangreich. Ermedin Demirovic liegt mit Bosnien-Herzegowina auf Platz eins seiner Gruppe, was die direkte Qualifikation bedeuten würde. Trotz der jüngsten 1:2-Niederlage gegen Österreich kann das Team den Spitzenplatz drei Spieltage vor Schluss noch aus eigener Kraft halten. Und: Falls nicht, würde Platz zwei eine weitere Chance in den Play-offs im März bedeuten.

Auf Rang eins liegt auch die Schweiz als klarer Favorit ihrer Quali-Gruppe – was zu Leonidas Stergiou führt: Der Außenverteidiger des VfB ist zwar erst jetzt nach einer langwierigen Syndesmose-Verletzung wieder fit – wenn er das war, nominierte ihn Nationaltrainer Murat Yakin aber in aller Regel. Damit wäre bereits die Zahl von drei Profis erreicht, die der VfB bei der vergangenen WM 2022 stellte in Person von Wataru Endo, Hiroki Ito (beide Japan) und Borna Sosa (Kroatien).

Borna Sosa (mit Fifa-Präsident Gianni Infantino) wurde bei der WM 2022 Dritter. Foto: IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Und: Die größte Gruppe im Kreis der potenziellen WM-Fahrer für 2026 fehlt ja noch in dieser Auflistung: die deutschen Nationalspieler, die der VfB inzwischen zahlreich in seinen Reihen hat. Zuletzt nominierte Bundestrainer Julian Nagelsmann vier Stuttgarter (Alexander Nübel, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller, Jamie Leweling). Hinzu kommen weitere Spieler, die bei einer starken Saison zumindest Kader-Chancen haben: Chris Führich, Deniz Undav oder auch der deutsche U-21-Kapitän Finn Jeltsch, den Nagelsmann im Juni als „sehr gutes Talent“ lobte.

Unsere Empfehlung für Sie

Kader des VfB Stuttgart: Chema, El Khannouss oder Darvich – die VfB-Stars von Morgen?

Kader des VfB Stuttgart Chema, El Khannouss oder Darvich – die VfB-Stars von Morgen?

Die von Sebastian Hoeneß gewünschte „Erfahrung und Führung“ hat es bei den Neuzugängen nicht gegeben. Dafür verfügt der 30-köpfige Kader über viel Zukunftspotenzial.

Wie bei den anderen VfB-Profis gilt natürlich auch hier, dass neben einer Nominierung eine zweite Hürde in Form der Qualifikation genommen werden muss und die DFB-Elf hier zuletzt nicht unbedingt überzeugte. Die Favoritenrolle hat die deutsche Mannschaft in ihrer Gruppe aber nach wie vor inne, sodass sich bei allen Konjunktiven festhalten lässt: Die Chancen stehen gut, dass der VfB bei der kommenden WM stärker vertreten ist als bei den vergangenen Turnieren und vielleicht sogar den Vereinsrekord knackt. Der liegt bei sieben Profis, die vor 15 Jahren an der WM 2010 in Südafrika teilnahmen: Sami Khedira, Cacau, Serdar Tasci (alle Deutschland), Arthur Boka (Elfenbeinküste), Khalid Boulahrouz (Niederlande), Zdravko Kuzmanovic (Serbien) und Ricardo Osorio (Mexiko).

Finanzielle Entschädigung von der Fifa – pro Spieler und Tag

Eine ähnliche Größenordnung im kommenden Sommer würde fraglos eine Menge Prestige mit sich bringen – aber auch Herausforderungen und Begleiterscheinungen. Zum einen mit Blick auf den Transfersommer, da die große WM-Bühne ja immer auch ein Schaufenster ist und sich Profis ins Rampenlicht spielen können. Zum anderen körperlich, da sich das Mammut-Turnier mit 48 Mannschaften über sechs Wochen erstreckt – zuzüglich Vorbereitungszeit und Flugstrecken zwischen Kanada, den USA und Mexiko. Dass die WM-Fahrer dieses Pensum irgendwann in der Saison 2026/27 spüren werden, liegt auf der Hand.

Auf der Gegenseite entschädigt der Weltverband Fifa die Vereine hierfür: Bei der vergangenen WM betrug die Kompensation knapp 10 000 Euro pro Spieler und Tag – unabhängig von der Einsatzzeit. Dem VfB brachte das damals knapp eine Million für Endo, Ito und Sosa. Wer dem Trio als VfB-Vertreter auf der WM-Bühne nachfolgt? Bilal El Khannouss hat das WM-Ticket mit Marokko schon mal gelöst – und geht seinen Start beim VfB nun mit Rückenwind an.

Weitere Themen

Umfrage VfB-Fans: Wer gewinnt das Landesduell am Samstag?

Umfrage VfB-Fans Wer gewinnt das Landesduell am Samstag?

Der VfB Stuttgart steht vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg. Wer gewinnt das Landesduell? Stimmen Sie ab!
Von Philipp Maisel
Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Video zeigt Woltemades erstes Training bei Newcastle – Fans euphorisch

Ex-Stürmer des VfB Stuttgart Video zeigt Woltemades erstes Training bei Newcastle – Fans euphorisch

Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade steht nach der Länderspielpause erstmals bei Newcastle United auf dem Trainingsplatz. Fans des englischen Vereins können sein Debüt kaum erwarten.
Von Sebastian Winter
Fußball: Früheres VfB-Talent Leon Dajaku wechselt nach Ulm

Fußball Früheres VfB-Talent Leon Dajaku wechselt nach Ulm

Nach sechs Vereinen in sechs Jahren unternimmt Leon Dajaku den nächsten Anlauf - diesmal nahe der Heimat. Der Ex-Stuttgarter unterschreibt in Ulm.
VfB Stuttgart: Wochenstart ohne fünf Nationalspieler

VfB Stuttgart Wochenstart ohne fünf Nationalspieler

Der VfB Stuttgart bereitet sich auf das Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg vor. So lief die Trainingseinheit am Dienstag.
Von Philipp Maisel
Ex-VfB-Stürmer ausgepfiffen: „Typisch deutsch“ – Ex-Nationalspieler kritisiert Fans nach Woltemade-Pfiffen

Ex-VfB-Stürmer ausgepfiffen „Typisch deutsch“ – Ex-Nationalspieler kritisiert Fans nach Woltemade-Pfiffen

Gegen Nordirland bekommt es Ex-VfB-Stümer Nick Woltemade im DFB-Dress von den heimischen Rängen ab. Nun springt ihm ein ehemaliger Nationalspieler zur Seite.
Von Sebastian Winter
VfB Stuttgart Transfermarkt: Eliot Bujupi zieht es nach Belgien

VfB Stuttgart Transfermarkt Eliot Bujupi zieht es nach Belgien

Der VfB-Transferticker bildet alle News, Wechsel, Gerüchte und aktuellen Entwicklungen rund um den VfB Stuttgart auf dem Transfermarkt ab: Wer ist neu? Wer kommt? Wer geht?
Von Heiko Hinrichsen, Gregor Preiß, Philipp Maisel, David Scheu und Carlos Ubina
MeinVfB Pubquiz: VfB-Zitate – kennen Sie alle Urheber?

MeinVfB Pubquiz VfB-Zitate – kennen Sie alle Urheber?

Sie sind ein Experte, was die Weiß-Roten angeht, kennen sich im VfB-Kosmos gut aus? Das wollen wir auf die Probe stellen. Wir testen Ihr Fachwissen – mit unserem MeinVfB-Pubquiz.
Von Philipp Maisel
Nationalmannschaft: Starker Jamie Leweling – wie der Kraftprotz auf die Pfiffe reagiert

Nationalmannschaft Starker Jamie Leweling – wie der Kraftprotz auf die Pfiffe reagiert

Der Flügelspieler des VfB Stuttgart hat im Länderspiel gegen Nordirland überzeugt – mit Wille und Wucht. Doch das war nicht alles, was er zu bieten hatte.
Von Carlos Ubina
Nächster Gegner des VfB Stuttgart: Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Nächster Gegner des VfB Stuttgart Letzter! Was ist nur beim SC Freiburg los?

Der VfB Stuttgart tritt am nächsten Bundesliga-Spieltag beim Tabellenletzten an – was ist vor dem Landesduell alles schief gelaufen beim SC Freiburg?
Von Marco Seliger
Länderspiele der VfB-Profis: Dieser Profi des VfB Stuttgart ist schon für die WM qualifiziert

Länderspiele der VfB-Profis Dieser Profi des VfB Stuttgart ist schon für die WM qualifiziert

Nicht nur die deutschen Nationalspieler des VfB sind in der WM-Qualifikation im Einsatz, auch andere sind für ihre Länder am Ball. Ein Überblick über das Wochenende.
Von Marco Seliger
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Bundesliga WM 2026
 