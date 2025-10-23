Beim VfB-Spiel in Istanbul und wohl auch in den nächsten Wochen fehlt Ermedin Demirovic verletzt. Sein Kapitän will dafür Sorge tragen, dass er dennoch ganz nah dran sein kann.
23.10.2025 - 11:29 Uhr
Wucht, Stimmung, Emotionen, Lautstärke, auch eine gewisse Qualität – keine Frage, auf den VfB Stuttgart kommt beim Auswärtsspiel in Istanbul gegen Fenerbahce SK eine gewaltige Aufgabe zu. Aber die Stuttgarter strotzen nach vier Siegen in Folge vor Selbstvertrauen. Kapitän Atakan Karazor, der am Abend in der Startformation erwartet wird, gibt eine klare Ansage vor der Partie.