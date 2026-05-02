Der VfB Stuttgart steht vor dem Duell gegen Hoffenheim, das wohl auch eine entscheidende Rolle im Kampf um die Königsklasse haben wird. Diese Aufstellung hat Hoeneß im Kopf.

Änderungen auf sechs Positionen – Sebastian Hoeneß hat gegen den SV Werder Bremen die große Rotationsmaschine angeworfen. Auch gegen Hoffenheim sind wieder einige Wechsel zu erwarten. Zu erwarten ist aber auch, dass Hoeneß ab sofort auf seine beste Elf setzen wird, so er nicht zu wechseln gezwungen ist aufgrund von Sperren und Verletzungen. Denn das Saisonfinale steht bevor – das erste von vier noch ausstehenden Highlight-Spielen erwartet den VfB in Sinsheim an diesem Samstag (15.30 Uhr, Liveticker).

„Es ist ein ganz wichtiges Spiel für uns“, sagt Hoeneß vor dem „Heimspiel in Hoffenheim“ (beim letzten Auswärtsspiel in Hoffenheim waren 16 000 Stuttgarter Fans dort, und auch am Samstag ist eine ähnliche Präsenz zu erwarten, Anm. d. Red.) und legt nach: „Die Spannung und der Fokus sind spürbar, zugleich nehme ich auch eine gewisse Lockerheit bei den Jungs wahr, die in einer solchen Phase ebenso hilfreich ist.“

Der VfB hat mit der bereits feststehenden Qualifikation für die Europa League und dem erneuten Einzug in das DFB-Pokal-Finale zuletzt zwei Ziele erreicht, will nun aber mehr: „Wir können unserer Saison das i-Tüpfelchen draufsetzen, indem wir bis zum Schluss auf einem Champions-League-Platz bleiben“, sagt Hoeneß.

Für die Hoffenheimer gilt das mit Blick auf die Bundesliga jedoch auch. Auf wen der Trainer im Duell mit Hoffenheim setzen will, sehen Sie in der Bilderstrecke.