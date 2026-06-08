VfB Stuttgart: Sogar für Guirassy fließt noch Geld – die WM-Prämien des VfB

So eine Weltmeisterschaft ist ja auch für die Clubs in der Heimat eine prestigeträchtige Sache. Erst recht, wenn sie so zahlreich vertreten sind wie der VfB Stuttgart bei der nun anstehenden Endrunde in Amerika. Alexander Nübel, Angelo Stiller, Jamie Leweling, Deniz Undav (alle Deutschland), Bilal El Khannouss (Marokko), Ermedin Demirovic (Bosnien und Herzegowina), Luca Jaquez (Schweiz) und Jeremy Arevalo (Ecuador) nehmen allesamt mit ihren Nationalmannschaften am anstehenden Mammut-Turnier teil – womit die bisherige Stuttgarter Bestmarke von sieben WM-Fahrern aus dem Jahr 2010 geknackt und um einen Akteur übertroffen ist.

Die Kehrseite: Diese Spieler fehlen dem VfB natürlich vorerst. Und wenn sie nicht gerade in der Vorrunde ausscheiden, werden sie auch Teile der Mitte Juli beginnenden Vorbereitung auf die kommende Saison verpassen. Dafür wiederum entschädigt der Weltverband Fifa die Vereine nun finanziell – und das durchaus üppig mit einer Gesamtsumme von 350 Millionen US-Dollar.

Guirassy und Ito absolvierten während ihrer VfB-Zeit mehrere WM-Qualispiele

Anders als bei den vergangenen Turnieren werden dieses Mal auch die Qualifikationsspiele der vergangenen Jahre berücksichtigt, für die 100 Millionen US-Dollar und damit knapp 30 Prozent des Volumens vorgesehen sind. Der Verteilungsmechanismus: Pro Spieler und Spiel fließen rückwirkend 2360 US-Dollar – unabhängig von der Einsatzzeit, Kriterium ist eine Kader-Nominierung in der jeweiligen Länderspielpause.

Da die Qualifikation in den meisten Kontinentalverbänden bereits im Jahr 2023 begann, rücken auch längst weitergezogene Spieler ins Blickfeld. Im Fall des VfB etwa Serhou Guirassy (Guinea) und Hiroki Ito (Japan), die bis zu ihrem Abgang aus Stuttgart im Sommer 2024 in mehreren Quali-Partien im Einsatz waren. Insgesamt ergibt sich für den VfB für die Abstellungen in den vergangenen drei Jahren eine Gesamtsumme von rund 140.000 US-Dollar und damit gut 120.000 Euro. Nicht zu vernachlässigen, aber nur der kleinere Teil des großen Ganzen.

Bis einschließlich 30. Juni erhält der VfB noch die Abstellungsprämie für Alexander Nübel. Foto: IMAGO/Eibner

Weitaus höher sind die Zahlungen bei der nun anstehenden Endrunde. Für diese überweist die Fifa einen Fixbetrag von 5000 US-Dollar nicht pro Spiel, sondern pro Tag. Da die verpflichtende Abstellungsperiode laut Weltverband am 25. Mai begann und alle Mannschaften in jedem Fall bis zum Beginn des letzten Gruppenspieltags am 24. Juni im Turnier sein werden, können die Vereine für ihre WM-Teilnehmer mit 30 Tagessätzen fix planen. Und damit mit einer Summe von 150.000 US-Dollar pro Spieler bei der Endrunde.

Für den VfB mit seinen acht nominierten Profis bedeutet das: Sofern sich niemand verletzt und vorzeitig abreisen muss, sind 1,2 Millionen US-Dollar sicher – umgerechnet also etwas mehr als eine Million Euro. Die Summe kann sich aber noch deutlich erhöhen, wenn das Turnier erfolgreich verläuft. Ein Rechenbeispiel: Sollte ein VfB-Profi mit seiner Nationalmannschaft mindestens bis ins Halbfinale kommen, ist er definitiv bis zum letzten Wochenende der WM dabei. Entweder im Spiel um Platz drei (18. Juli) oder im Finale (19. Juli). Dadurch würden im Anschluss an die Vorrunde nochmals drei Wochen lang 5000 US-Dollar pro Tag und Spieler anfallen.

Eine Einschränkung gilt an dieser Stelle allerdings aus VfB-Sicht – sie betrifft Alexander Nübel. Der vom FC Bayern ausgeliehene Torwart besitzt in Bad Cannstatt noch ein Arbeitspapier bis zum 30. Juni, sodass die Abstellungsprämie bis zu diesem Zeitpunkt an die Stuttgarter fließt. Ab dann erhalten die Münchner die Zahlungen der Fifa für Nübel, sofern die deutsche Nationalmannschaft noch im Turnier ist. Das wäre bei einem Einzug ins Achtelfinale der Fall.