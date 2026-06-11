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VfB Stuttgart Sorgenkind Arevalo – gibt ihm die WM den nötigen Schub?

VfB Stuttgart: Sorgenkind Arevalo – gibt ihm die WM den nötigen Schub?
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Jeremy Arevalo mit seiner Topchance gegen Guatemala – der Angreifer fremdelt noch mit seinem neuen Arbeitgeber. Foto: KIRK IRWIN/AFP

Neuzugang Jeremy Arevalo fremdelt noch mit dem VfB Stuttgart. Um anzukommen, könnte die WM helfen. Doch lösen sich dadurch die grundsätzlichen Probleme?

Sport: Philipp Maisel (pma)

Es war eine Szene, die aufblitzen ließ, welches Potenzial in Jeremy Arevalo schlummert. Kurz vor der Halbzeit in der WM-Generalprobe Ecuadors, Arevalo stand in der Startelf, ließ der Stuttgarter Stürmer zwei Guatemalteken mit einer feinten Finte schlecht aussehen, nahm sich im Strafraum den Abschluss, setzte den Ball satt an den Pfosten.

 

Eine ordentliche Aktion, der die Krönung verwehrt blieb. Was im Grunde genommen sinnbildlich steht für Arevalos erstes Halbjahr beim VfB Stuttgart. Im Winter ist der Angreifer für sieben Millionen Euro von Racing Santander zum Club aus Cannstatt gewechselt. Seine bisherige Bilanz liest sich überschaubar: lediglich sieben Bundesliga-Kurzeinsätze (22 Minuten Spielzeit insgesamt), eine Vorlage. Dazu vier Einsätze beim VfB II in der 3. Liga, fünf Treffer, ein Assist in 331 Minuten Spielzeit, darunter ein lupenreiner Hattrick gegen Rot-Weiss Essen. Zahlen, die Qualität andeuten, aber eben auch nicht mehr.

In Stuttgart hofft man nun, dass die WM in Übersee dem 21-Jährigen den nötigen Schub gibt, um endlich in Stuttgart anzukommen. Ecuador, in Gruppe E Gegner der Deutschen im dritten Gruppenspiel (26. Juni, 22 Uhr), setzt allerdings voraussichtlich auf andere Angreifer. Arevalo dürfte zumindest zum Turnierstart von der Bank kommen und als Joker eingesetzt werden. Ohnehin liegen die Gründe, die ihn bisher an einem Durchbruch in Stuttgart hindern, etwas tiefer.

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Da ist zum einen die Fitness. Arevalo wirkte bei seiner Ankunft in Stuttgart sichtbar alles andere als austrainiert. Das eine oder andere Kilo zu viel ist mittlerweile zwar geschmolzen, doch noch immer hat der Ecuadorianer Schwierigkeiten, sich an die in Deutschland gegebene Intensität anzupassen – und zwar in Training und Spiel. Lediglich zwei Einsätze über 90 Minuten im Saisonendspurt der 3. Liga belegen zwar einen Fortschritt, doch Arevalo muss hier noch weiter zulegen, wenn er zukünftig eine ernsthafte Option für Sebastian Hoeneß darstellen will.

Noch nicht wirklich im neuen Umfeld angekommen: Jeremy Arevalo Foto: IMAGO/Beautiful Sports

Womit wir bei einem weiteren Themenfeld wären. Der Trainer setzte nach anfänglichen Versuchen schnell nicht mehr auf Arevalo. Berief in ihn zehn von 19 Spielen nicht einmal in seinen Spieltagskader. Ein deutliches Indiz dafür, dass es aus Hoeneß’ Sicht nicht reicht für Arevalo. Ob das allein an mangelnder Fitness und Qualität lag, vermag man in der Außenansicht schwer einzuschätzen. Verbrieft ist, dass Hoeneß intern wie extern in den letzten Monaten der Saison immer wieder betonte, die Gruppe der Spieler, denen er vertraut und von denen er weiß, was er bekommt, bewusst klein halten wollte. Wohl auch deswegen blieb der junge Angreifer außen vor.

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Zu guter Letzt spielt in Arevalos Situation dann auch noch das Thema Integration eine Rolle. Zwar muss man einem jungen Mann, der erstmals in einem neuen Kulturkreis seinem Beruf nachgeht, eine gewisse Ankunftszeit gewähren. Und zudem kümmerte sich die Spanien-Fraktion um Nico Sessa, Chema Andres und Noah Darvich, so gut es ging, um den Neuankömmling und nahm ihn im Training und Alltag an die Hand. Doch offensichtlich war das nicht genug, um den Südamerikaner richtig in Stuttgart ankommen zu lassen. Der Verein scheint also gut beraten, in dieser Hinsicht nach Arevalos WM-Rückkehr ein paar Dinge anders anzugehen, um den Stürmer noch besser zu integrieren.

Was allerdings keine Einbahnstraße ist. Auch Arevalo ist angehalten, in allen Bereichen deutlich zuzulegen, um seinem neuen Arbeitgeber das geben zu können, was in ihm steckt. Womöglich dann mit einem deutlichen Schub durch gute Auftritte bei der Weltmeisterschaft.

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