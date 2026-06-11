VfB Stuttgart Sorgenkind Arevalo – gibt ihm die WM den nötigen Schub?
Neuzugang Jeremy Arevalo fremdelt noch mit dem VfB Stuttgart. Um anzukommen, könnte die WM helfen. Doch lösen sich dadurch die grundsätzlichen Probleme?
Neuzugang Jeremy Arevalo fremdelt noch mit dem VfB Stuttgart. Um anzukommen, könnte die WM helfen. Doch lösen sich dadurch die grundsätzlichen Probleme?
Es war eine Szene, die aufblitzen ließ, welches Potenzial in Jeremy Arevalo schlummert. Kurz vor der Halbzeit in der WM-Generalprobe Ecuadors, Arevalo stand in der Startelf, ließ der Stuttgarter Stürmer zwei Guatemalteken mit einer feinten Finte schlecht aussehen, nahm sich im Strafraum den Abschluss, setzte den Ball satt an den Pfosten.