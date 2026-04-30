Beim VfB, der TSG Hoffenheim und Bayer Leverkusen müssten wichtige Spieler im Fall ihrer nächsten Verwarnung ein Spiel aussetzen.

Personell sieht es derzeit gut aus für den VfB Stuttgart. Trainer Sebastian Hoeneß kann nahezu aus dem Vollen schöpfen, einzig Verteidiger Finn Jeltsch und Offensivspieler Lazar Jovanovic fehlen verletzt. Im Bundesliga-Saisonfinale drohen aber gleich drei Ausfälle aus einem anderen Grund: Jamie Leweling, Ermedin Demirovic und Chema stehen bei jeweils vier Gelben Karten und müssten bei der nächsten Verwarnung ein Spiel aussetzen. Insbesondere der athletische Flügelspieler Leweling und Mittelstürmer Demirovic gelten als Spieler, deren Profil schwierig eins-zu-eins zu ersetzen wäre.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart News Zwei Abwehrspieler fehlen zum Start der VfB-Trainingswoche VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison. Allerdings sind die Gelben Karten auch bei der Konkurrenz um die Champions-League-Plätze ein Thema. Vor allem im Fall der TSG Hoffenheim. Zum einen muss der designierte Neu-Stuttgarter Grischa Prömel am Samstag (15.30 Uhr) im direkten Duell mit dem VfB gelbgesperrt pausieren, zum anderen droht drei ganz wichtigen Akteuren eine Zwangspause an einem der letzten Spieltage.

Grischa Prömel (rechts, im Duell mit Angelo Stiller) fehlt der TSG am Samstag gegen den VfB. Foto: Baumann/Volker Mueller

Vladimir Coufal (33) und Leon Avdullahu (22) stehen bei vier Gelben Karten, Albian Hajdari (22) hat bereits neun Verwarnungen eingesammelt. Alle drei Ausfälle würden schmerzen: Außenverteidiger Coufal stand in jedem der bisherigen 31-Bundesliga-Spiele in der Startelf und legte dabei viel Vorwärtsdrang an den Tag, inzwischen kommt der tschechische Nationalspieler auf neun Torvorlagen. Avdullahu ist im defensiven Mittelfeld gesetzt, Hajdari in der Abwehr.

Robert Andrich und Jarell Quansah könnten noch gesperrt ausfallen

In der defensiven Dreierkette kann es derweil auch bei Bayer Leverkusen zu einem Engpass kommen, da gleich zwei Stammspieler bei ihrer nächsten Verwarnung ausfallen würden. Robert Andrich (31), der in dieser Saison vom defensiven Mittelfeld in die Abwehr zurückgerückt ist. Und der Engländer Jarell Quansah (23), der im vergangenen Sommer vom FC Liverpool gekommen war und sich bei der Werkself direkt festspielte.