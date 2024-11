Start in die Trainingswoche ohne Sebastian Hoeneß

Der Cheftrainer fehlt am Dienstag ebenso auf dem Platz wie der Kapitän. Dafür drängen sich sieben Youngster auf – beobachtet von ihren Chefs am Spielfeldrand. Wir waren dabei und liefern die Hintergründe.

David Scheu 12.11.2024 - 12:33 Uhr

Länderspielpausen bieten immer auch dem Nachwuchs eine Bühne. So auch dieses Mal beim VfB Stuttgart, bei dem am Dienstag mehrere Youngster den ausgedünnten Kader auffüllten. Aus der U 19 waren die beiden Mittelfeldspieler Efe Korkut und Lauri Penna dabei sowie Verteidiger Elijah Scott und Stürmer Matthaios Tsigkas. Aus der U 21 trainierten Thomas Kastanaras, Samuele Di Benedetto und Leonhard Münst mit. Alle versteckten sie sich nicht, alle traten sie mutig auf in der 75-minütigen Einheit auf Trainingsplatz 1.