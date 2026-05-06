VfB Stuttgart Stühlerücken beim VfB: Diese Spieler müssen gehen
Laut Vorstandschef Alexander Wehrle soll der Spielerkader des VfB für die kommende Saison verschlankt werden. Einige Weichen auf der Abgangsseite sind auch schon gestellt.
Laut Vorstandschef Alexander Wehrle soll der Spielerkader des VfB für die kommende Saison verschlankt werden. Einige Weichen auf der Abgangsseite sind auch schon gestellt.
Es kommt selten vor, dass der VfB-Vorstandchef Alexander Wehrle in sportlichen Belangen mit öffentlichen Ansagen den Ton setzt. Doch mit Blick auf die künftige Größe des Spielerkaders des Fußball-Bundesligisten geht Wehrle nun forsch voran. „Er ist zu groß, es werden uns schon einige Spieler verlassen“, sagte der AG-Chef im „Doppelpass“ von Sport 1.