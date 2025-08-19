 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Tiago Tomas spricht über seine Lieblingspositon und seine Ziele

VfB Stuttgart: Tiago Tomas spricht über seine Lieblingspositon und seine Ziele
Erstes Training nach der Rückkehr zum VfB: Tiago Tomas. Foto: Baumann/Julia Rahn

Seit Juni stand Tiago Tomas mit dem VfB in Kontakt, jetzt will er direkt zum Faktor werden – und betont: „Ich bin bereit.“

Sport: David Scheu (dsc)

Bei seinem ersten Training machte Tiago Tomas direkt Kontakt mit den Fan-Massen des VfB Stuttgart. Hunderte Anhänger waren zum öffentlichen Training am Dienstag gekommen, nach dessen Abschluss die Autogramme des Neuzugangs vom VfL Wolfsburg begehrt waren. Tomas nahm sich Zeit, schrieb viel, lachte häufig. „Es ist wie Heimat. Ich kenne die Leute und den Verein. Ich brauche keine Zeit, um mich anzupassen“, sagte er im Anschluss. Er habe viele gute Erinnerungen an Stuttgart, meinte Tomas, der bis Sommer 2023 schon einmal leihweise beim VfB spielte und nun zurückkehrt.

 

Unsere Empfehlung für Sie

VfB Stuttgart News: Nübel voll im Training – Tomas erstmals auf dem Platz

VfB Stuttgart News Nübel voll im Training – Tomas erstmals auf dem Platz

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Während der vergangenen beiden Jahre hat sich einiges getan – bei Tomas persönlich, aber auch beim VfB, der Vizemeister und Pokalsieger wurde. „Der Verein ist stabiler jetzt“, sagte Tomas, „aber auch ich bin ein kompletterer Spieler und habe mich entwickelt. Das ist ganz normal mit wachsender Erfahrung.“ Er wolle sich aber weiterhin entwickeln – und auch Tore erzielen. „Ich habe eine Zahl im Kopf, aber die behalte ich für mich“, sagte Tomas. Am Dienstag im Training hätte es fast mit einem ersten Treffer geklappt, im Eins-gegen-eins scheiterte er aber noch an Torhüter Alexander Nübel.

Kontakt mit dem VfB schon seit Juni

Mit dem VfB stand Tomas schon seit Wochen in Kontakt: Während der Teilnahme mit der portugiesischen U-21-Nationalelf an der Europameisterschaft im Juni habe es einen ersten Austausch gegeben: „Die Wochen vergingen, wir haben nach einem Weg gesucht.“ Letztlich klappte es, vergangenes Wochenende war der Transfer des Angreifers und Dach und Fach, für den die Stuttgarter rund 13 Millionen Euro nach Wolfsburg überweisen.

Trotz der Kürze der Zeit fühlt sich Tomas bereit – auch schon für den Bundesliga-Auftakt am Samstag bei Union Berlin: „Natürlich. Ich bin bereit. Ich habe meine Vorbereitung ganz normal gemacht, fühle mich fit und gesund. Ich bin eine Option für den Trainer.“ Auf welcher Position? Das steht noch nicht fest, der 23-Jährige ist flexibel einsetzbar. Vor allem auf den Außenbahnen. „Ich fühle mich auf der linken Seite etwas wohler, kann da in Dribblings gehen“, sagte der Rechtsfuß. Er habe aber auch schon Partien auf der rechten Seite gemacht und wolle der Mannschaft helfen. Vielleicht ja schon am Samstag.

