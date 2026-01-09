Für die Spiele gegen Eintracht Frankfurt und Union Berlin können auch Nicht-Mitglieder Karten erwerben. Es gibt noch nebeneinanderliegende Sitzplätze.

David Scheu 09.01.2026 - 09:20 Uhr

Die ersten Heimspiele des Jahres nahen. In der kommenden Woche wird der VfB Stuttgart gleich zweimal vor eigenem Publikum antreten, wenn er zunächst am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker) Eintracht Frankfurt und dann am Sonntag, 18. Januar (15.30 Uhr) Union Berlin empfängt. Bei beiden Partien bietet sich Fans nun eine seltene Gelegenheit: Es können Tickets im freien Verkauf erworben werden.