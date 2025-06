Die meisten Jahreskarten-Inhaber haben ihren Stammplatz wieder gebucht, was Auswirkungen auf die Größe des Tageskarten-Kontingents in Bundesliga und Europa League hat.

Am 9. Juli steigt der VfB Stuttgart in die Vorbereitung auf die neue Saison in der Bundesliga ein – schon jetzt aber wirft die Spielzeit ihre Schatten voraus. Seit vergangener Woche haben die bisherigen Inhaber einer Dauerkarte die Möglichkeit, diese zu verlängern und sich damit zugleich ein Vorkaufsrecht auf die vier Heimspiele in der Hauptrunde der Europa League zu sichern.