Im Nationalen Fußballstadion der slowakischen Hauptstadt ist die Kapazität begrenzt – weshalb der Kartenverkauf anders läuft als bei den bisherigen VfB-Auswärtsspielen in der Champions League. Auch mit Blick auf die Zuteilung an die Fanclubs.

David Scheu 04.12.2024 - 14:30 Uhr

Einmal noch tritt der VfB Stuttgart in der Hauptrunde der Champions League auswärts an – und in der Partie bei Slovan Bratislava am 21. Januar (21 Uhr) ist ein Sieg dringend nötig, um die Chancen auf den Einzug in die K.o.-Runde zu wahren. Schon jetzt steht fest: Im Gästebereich wird nicht viel Platz sein für Stuttgarter Anhänger bei dieser wichtigen Partie. Die Informationen zum Ticketverkauf.