Der VfB Stuttgart kann auf vier Deutsche Meistertitel zurückblicken. Der erste Titelgewinn jährt sich nun zum 75. Mal. So lief die Meisterschaft 1950 ab.

Philipp Maisel 25.06.2025 - 06:00 Uhr

Deutschland im Jahr 1950. Das vom Krieg gebeutelte Land macht erste Schritte zurück in die Normalität. Das galt auch für den VfB Stuttgart. Der Zweite Weltkrieg stellte eine Zäsur für den Verein dar. Die eigenen Sportanlagen waren weitestgehend zerstört, viele Vereinsmitglieder waren im Krieg gefallen. Dem VfB-Torwart Ernst Schnaitmann gelang es, den Stadtkommandanten der amerikanischen Besatzung davon zu überzeugen, dem VfB eine Spielgenehmigung zu erteilen. Gegen eine Auswahl aus Bad Cannstatt trug der Club am 15. Juli 1945 sein erstes Spiel nach Kriegsende aus. Der Startschuss in eine Ära, die schon wenige Jahre später einen ersten großen Höhepunkt erfahren sollte.