Ein Spiel in Freiburg ist für VfB-Spieler Woo-yeong Jeong eigentlich immer ein Highlight. Schließlich hat der Südkoreaner dort einige Zeit verbracht, wechselte dann einst vom SCF zum VfB. Doch bei diesem Baden-Württemberg-Duell (1:3 aus Stuttgarter Sicht) war Jeong noch nicht einmal im Kader und dementsprechend auch nicht mitgereist.

Der Offensivspieler ist beim VfB aktuell nicht erste Wahl, wenn es darum geht, einen Spieltagskader zu nominieren. 20 Spieler können dafür offiziell auf den Spielberichtsbogen notiert werden.

Gedränge in der Offensive groß

Zu wenig für den Südkoreaner, der sich auch um seine Position im Nationalteam Sorgen machen muss. „Er hat leicht muskulär reagiert im Training“, ließ VfB-Trainer Sebastian Hoeneß auf Nachfrage wissen. Es soll jedoch „keine strukturelle Verletzung“ vorliegen, zudem gebe es ja auch noch „Leistungsgründe“, führte Hoeneß an. Das Gedränge in der VfB-Offensive ist in der Tat groß und durch die Verpflichtungen von Nick Woltemade, Fabian Rieder und Deniz Undav sicher nicht kleiner geworden in den letzten Wochen.

Doch es spielen wohl nicht nur Leistungsgründe und etwas Muskelzwicken eine Rolle bei Jeong. Es könnte ein Wechsel bevorstehen. Nach Informationen unserer Redaktion laufen bereits Verhandlungen, die Spur führt dabei ins Ausland. Einige Tage bleiben noch Zeit für Jeong und den VfB, um eine Lösung zu finden. Denn dann schließt das Transferfenster.