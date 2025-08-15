VfB Stuttgart Transfermarkt Eine heiße Spur führt zu Wolfsburgs Tiago Tomás
Der Transfer von Offensivspieler Tiago Tomás vom VfL Wolfsburg zum VfB nimmt konkrete Züge an. Im Raum steht ein Kauf für rund zehn Millionen Euro an Ablöse.
Es ist nicht etwa so, dass der Spieler unmittelbar vor der sportärztlichen Untersuchung beim VfB stehen würde – und dennoch ist das erneut aufflammende Interesse der Stuttgarter an dem Wolfsburger Offensivspieler Tiago Tomás mehr als nur ein lockerer Flirt.Schließlich scheinen sich die Verhandlungen zwischen beiden Clubs im Fall von Tiago Tomás, der von Januar 2022 bis Juni 2023 schon einmal für den VfB spielte, in einem fortgeschrittenen Stadium zu befinden. Der „Kicker“ berichtete zuerst von dem sich womöglich anbahnenden Transfer des 23-jährigen Portugiesen von der Aller an den Neckar. Der Marktwert des Stürmers bewegt sich bei rund zwölf Millionen Euro; im Gespräch sollen dabei eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro und ein langfristiger Vertrag sein.