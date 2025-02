Der VfB kann in diesem Winter keine Neuzugänge mehr verpflichten, theoretisch aber noch Spieler abgeben – etwa in die Türkei, die Schweiz oder die USA. Ein Überblick über die einzelnen Termine und Fristen.

Nichts geht mehr: Seit Montagabend um 20 Uhr ist das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga geschlossen, womit der VfB Stuttgart und die anderen deutschen Proficlubs keine Spieler mehr verpflichten können. Abgänge in einige ausländische Ligen sind aber noch möglich, da dort die Frist später endet.

Einige Beispiele: In Portugal und den Niederlanden ist das Transferfenster noch bis zum 4. Februar geöffnet, in Österreich bis zum 6. Februar, in der Türkei bis zum 11. Februar, in Kroatien und der Schweiz bis zum 17. Februar. Wechsel in die US-amerikanische Major League Soccer sind sogar bis April erlaubt, da hier die Saison innerhalb eines Kalenderjahres gespielt wird. Ein Abgang eines Stammspielers in die extrem zahlungskräftige saudische Pro League muss indessen kein Bundesligist mehr befürchten, hier hat das Transferfenster bereits seit Ende Januar geschlossen.

Im vergangenen Jahr hatte der VfB noch ein Transfergeschäft vier Tage nach dem Ende des Bundesliga-Zeitfensters über die Bühne gebracht, als Silas Katompa am 3. September an Roter Stern Belgrad verliehen wurde.