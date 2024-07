Die Verhandlungen über einen Verbleib von Deniz Undav ziehen sich schon lange hin. Doch jetzt steht eine Entscheidung unmittelbar bevor – und es gibt Alternativkandidaten.

Philipp Maisel 30.07.2024 - 12:29 Uhr

Der Poker um Deniz Undav geht in die entscheidende Phase. Nach Wochen, in denen wenig passiert ist zwischen den Verhandlungspartnern. Der Spieler hat nun einerseits seine Absichten erneut sehr deutlich an seinen Arbeitgeber kommuniziert. Der VfB Stuttgart hat seinerseits ein weiteres Angebot abgegeben, um den Stürmer nach der Leihe fest an sich zu binden. Die offerierte Ablösesumme liegt um die 30 Millionen Euro, der finanziellen Schmerzgrenze. Denn der Fußball-Bundesligist ist immer noch bereit, Undav für immens viel Geld zu halten.