 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. VfB Stuttgart

  6. Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

VfB Stuttgart Transfers Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

VfB Stuttgart Transfers: Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können
1
Enzo Millot spielt künftig in Saudi-Arabien. Foto: IMAGO/Sven Simon

Der Wechsel von Enzo Millot zum Al-Ahli SFC tut auf den ersten Blick weh. Aber: Dem VfB Stuttgart hätte kaum etwas Besseres passieren können.

Sport: Dirk Preiß (dip)

Sicher: Die beste Lösung für den VfB Stuttgart wäre es wohl gewesen, Enzo Millot hätte weiterhin das Trikot mit dem Brustring übergestreift. Die kreativen Momente des immer noch jungen Franzosen hätten dem Team des Trainers Sebastian Hoeneß auch in Zukunft gutgetan. Schließlich ist der heute 23-Jährige sportlich wie menschlich gereift in den vergangenen Jahren, hat sich zur verlässlichen Stammkraft entwickelt.

 

„Enzo hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zu unserer positiven sportlichen Entwicklung beigetragen“, sagt der VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Nun aber ist das Kapitel VfB für Millot nach vier Jahren vorüber. Der Mittelfeldspieler wechselt nach Saudi-Arabien zum Al-Ahli SFC – was auf den ersten Blick für Verwunderung sorgt.

Unsere Empfehlung für Sie

Podcast zum VfB Stuttgart: PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Podcast zum VfB Stuttgart PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour: Der PubCannstatt gastiert in der Alten Schule in Gablenberg. Diesmal zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle.

Schließlich gilt die dortige Liga nach wie vor nicht als höchstes sportliches Level. Und Millot ist einer, der in der vergangenen Saison erstmals Champions-League-Luft geschnuppert hat. Dem man eigentlich nachsagte, er wolle nun vor allem sportlich den nächsten Schritt zu einem europäischen Topclub machen. Das Engagement in Saudi-Arabien, wo Millot künftig die Nummer 10 tragen wird, wirkt nun eher, als sei er vor allem dem Ruf des Geldes gefolgt.

Dass dem Wechsel keine sportliche Entwicklung innewohnt, könnte man beim VfB nun kritisch sehen. Nach dem Motto: Dann hätte er ja auch in Stuttgart bleiben können. Aber: Mit Blick auf die möglichen Transferszenarien hätte es eigentlich kaum besser laufen können für den Pokalsieger.

Kein Duell mit dem Ex-Kollegen

Der hätte einen Wechsel ohnehin nicht verhindern können – Enzo Millot verfügte in diesem Sommer über eine Ausstiegsklausel. Die allerdings war mit unterschiedlichen Erlösen versehen. So hätte ein Transfer Millots in eine europäische Topliga wohl rund 20 Millionen gebracht, Atlético Madrid galt lange als Option. Wäre der Franzose – wie kurzfristig diskutiert – in die Türkei gegangen, wäre es angeblich etwas weniger gewesen. Für einen Wechsel nach Saudi-Arabien jedoch stieg die Ablösesumme.

Bis zu 30 Millionen Euro sind nun offenbar drin für die Stuttgarter, weshalb Enzo Millot dem VfB eine ordentliche Wertsteigerung beschert hat. 2021 hatte ihn der damalige Sportchef Sven Mislintat für weniger als zwei Millionen Euro von AS Monaco nach Stuttgart geholt. Als „außergewöhnlich gut“ beschreibt Alexander Wehrle, der Vorstandsvorsitzende der VfB AG nun „die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dieses Transfers“. Millot nennt er einen „außergewöhnlichen Fußballer“. Der dem VfB mit seinem Wechsel zum Al-Ahli SFC noch etwas erspart.

Im Sommer 2024 wechselten auch drei VfB-Stammkräfte dank einer Ausstiegsklausel den Verein. Allerdings: zur direkten Bundesliga-Konkurrenz der Stuttgarter. Hiroki Ito ging zum FC Bayern. Waldemar Anton und Serhou Guirassy zog es zu Borussia Dortmund. Im Fall Millot muss nun niemand vor einem direkten Duell überlegen, wie er denn zu stoppen ist. Denn weder in der Bundesliga noch im Europapokal ist ein Aufeinandertreffen möglich. Für drei Jahre hat der Franzose in Saudi-Arabien unterschrieben.

Weitere Themen

VfB Stuttgart Transfers: Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

VfB Stuttgart Transfers Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können

Der Wechsel von Enzo Millot zum Al-Ahli SFC tut auf den ersten Blick weh. Aber: Dem VfB Stuttgart hätte kaum etwas Besseres passieren können.
Von Dirk Preiß
Transfermarkt VfB Stuttgart: Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Transfermarkt VfB Stuttgart Was macht der VfB mit den Millot-Millionen?

Der Mittelfeldspieler geht nach Saudi-Arabien. Dafür kassiert der Pokalsieger unerwartet viel Geld. Wir beleuchten den Stand bei der Suche nach einem Nachfolger.
Von Carlos Ubina
Wahl zum Fußballer des Jahres: Nur zwei Spieler landen vor VfB-Stürmer Nick Woltemade

Wahl zum Fußballer des Jahres Nur zwei Spieler landen vor VfB-Stürmer Nick Woltemade

Nick Woltemade vom VfB Stuttgart schafft es bei der Wahl zum Fußballer des Jahres in Deutschland auf Platz drei. Diese zwei Profis landen vor ihm.
VfB Stuttgart: Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

VfB Stuttgart Berater: „Silas will in Stuttgart nicht vom Hof gejagt werden“

An den Gerüchten, VfB-Stürmer Silas stünde dicht vor einem Wechsel in die Türkei, ist laut dessen Berater nichts dran. Der 26-Jährige will in Stuttgart bleiben.
Von Heiko Hinrichsen
Netzreaktionen zum Millot-Transfer: „Mach dir die Taschen voll und dann wollen wir dich wieder zuhause sehen“

Netzreaktionen zum Millot-Transfer „Mach dir die Taschen voll und dann wollen wir dich wieder zuhause sehen“

Enzo Millot verlässt den VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien. Der Wechsel wirft im Netz mitunter Fragen auf, viele VfB-Fans zeigen sich aber versöhnlich.
Von Sebastian Winter
Podcast zum VfB Stuttgart: PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Podcast zum VfB Stuttgart PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour: Der PubCannstatt gastiert in der Alten Schule in Gablenberg. Diesmal zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle.
Von Philipp Maisel
Abschied von Enzo Millot: „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Abschied von Enzo Millot „Stuttgart ist ein großartiger Verein“

Vor seinem Wechsel nach Saudi-Arabien blickt Enzo Millot auf seine Zeit beim VfB Stuttgart zurück – und wünscht Kollegen und Fans für die Zukunft alles Gute.
Von Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart Transfermarkt: Nach dem Millot-Abgang – das ist der VfB-Kader kurz vor dem Saisonstart

VfB Stuttgart Transfermarkt Nach dem Millot-Abgang – das ist der VfB-Kader kurz vor dem Saisonstart

Die Sommertransferphase läuft nach wie vor. Wir zeigen alle Spieler, die im Kader des VfB Stuttgart stehen und auch, wie lange ihre Verträge noch laufen.
Von unserer Redaktion
VfB Stuttgart: Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden

VfB Stuttgart Viele Chancen, kein Tor – der VfB muss vorne abgezockter werden

Im letzten Spiel der Vorbereitung verlieren die Stuttgarter gegen den ganz ausgebufft auftretenden FC Bologna mit 0:1. Auch, weil es vorne an Effektivität mangelt.
Von Heiko Hinrichsen
Transfer fix: Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien

Transfer fix Enzo Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien

Das Wechsel-Theater um Enzo Millot ist nun endgültig beendet. Der Mittelfeldspieler verlässt den VfB Stuttgart in Richtung Saudi-Arabien.
Von Johannes Röckinger/Hinrichsen/Ubina
Weitere Artikel zu VfB Stuttgart Enzo Millot Wechsel Transfer Video Saudi-Arabien
 