VfB Stuttgart Transfers Enzo Millot und Saudi-Arabien – für den VfB hätte es kaum besser laufen können
Der Wechsel von Enzo Millot zum Al-Ahli SFC tut auf den ersten Blick weh. Aber: Dem VfB Stuttgart hätte kaum etwas Besseres passieren können.
Sicher: Die beste Lösung für den VfB Stuttgart wäre es wohl gewesen, Enzo Millot hätte weiterhin das Trikot mit dem Brustring übergestreift. Die kreativen Momente des immer noch jungen Franzosen hätten dem Team des Trainers Sebastian Hoeneß auch in Zukunft gutgetan. Schließlich ist der heute 23-Jährige sportlich wie menschlich gereift in den vergangenen Jahren, hat sich zur verlässlichen Stammkraft entwickelt.