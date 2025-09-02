Es ging nochmal rund vor der Schließung des Transferfensters am Montagabend. Der VfB Stuttgart hat sich kurzfristig die Dienste zweier Spieler gesichert. So reagieren die Fans.
02.09.2025 - 11:31 Uhr
Die Zeit der Spekulationen, Gerüchte und Wechselspielchen ist vorbei. Am Abend des 1. September hat das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga geschlossen – und auch der VfB Stuttgart hat nochmal nachgelegt. Einen Teil der 85 Millionen Euro, die der Club aus Cannstatt mindestens für Stürmer Nick Woltemade eingestrichen hat, hat er reinvestiert.