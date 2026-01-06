VfB Stuttgart Transfers Silas Katompa und der VfB – das Ende einer besonderen Beziehung
Er kam im Sommer 2019, nun trennen sich die Wege. Mit dem Abgang von Silas Katompa geht beim VfB Stuttgart eine besondere Geschichte zu Ende.
Er kam im Sommer 2019, nun trennen sich die Wege. Mit dem Abgang von Silas Katompa geht beim VfB Stuttgart eine besondere Geschichte zu Ende.
Mit emotionalen Momenten war es zuletzt ja so eine Sache bei Silas Katompa. Wer als Fußballer nur trainiert und quasi nie mitmachen darf, wenn es ernst wird, der sieht seinen Job vermutlich eher nüchtern. In wenigen Wochen allerdings könnte sich das ändern mit den großen Gefühlen beim Stürmer aus dem Kongo.