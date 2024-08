Vergangene Saison war der Nationalspieler an den VfB Stuttgart ausgeliehen und erzielte 18 Bundesligatreffer – nun will er dort auch bleiben.

red/SID 05.08.2024 - 16:45 Uhr

Fußball-Nationalspieler Denis Undav hat die Absicht, zum Vizemeister VfB Stuttgart zurückzukehren, noch einmal klar unterstrichen – und sich von seinem Stammverein Brighton and Hove Albion enttäuscht gezeigt. „Es wäre bitter, wenn ich gehen muss, weil ich hier in Stuttgart bleiben möchte“, sagte Undav in einem Youtube-Format auf dem Kanal des Profiboxers Agit Kabayel: „Stuttgart will mich unbedingt haben, die lieben mich.“