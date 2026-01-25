VfB Stuttgart Trotz Reisestress: VfB will seine Serie in Gladbach ausbauen
Die in 2026 in der Liga noch ungeschlagenen Stuttgarter müssen erneut auswärts ran. Mit Borussia Mönchengladbach treffen sie auf einen angeschlagenen Gegner.
Viel mehr Zeit, als den Liebsten kurz Hallo zu sagen und nach einer Nacht im eigenen Bett die Klamotten zu wechseln, die ist dem Tross des VfB Stuttgart diesmal nicht geblieben. Am Freitagvormittag, wenige Stunden nach der 0:2-Niederlage in der Europa League bei der AS Rom, hat das Team von Trainer Sebastian Hoeneß noch in der italienischen Hauptstadt trainiert.