Die Stuttgarter halten durch das torlose Unentschieden im Erzgebirge den Abstand zur Abstiegszone in der dritten Liga bei fünf Punkten.

Tore gab es keine – dafür aber einen durchaus zufriedenen Trainer der U 21 des VfB Stuttgart. „Zu null zu spielen ist erst mal gut“, sagte Nico Willig nach dem 0:0 im Auswärtsspiel der dritten Liga bei Erzgebirge Aue. Zudem zeigten die Stuttgarter in der ersten Hälfte eine reife Spielanlage und kamen zu mehreren Abschlüssen, denen aber in manchen Fällen die Präzision fehlte. „Wir hätten teilweise besser schießen können, es wurde aber auch viel geblockt, was für die Mentalität des Gegners spricht“, sagte Willig. Eine dicke Chance für den VfB vergab Noah Darvich aus dem Profi-Kader, der mit einem an ihm selbst verursachten Foulelfmeter an Aue-Torhüter Martin Männel scheiterte (30.).

 

Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein offeneres Spiel, für Erzgebirge köpfte Ryan Malone nach einem Eckball an den Pfosten (56.). „In der zweiten Hälfte haben wir besseren Widerstand geleistet als in einigen der letzten Spiele in solchen Phasen“, sagte Willig, „ich finde, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich fahre jetzt glücklich fünf Stunden zurück.“

Durch das Unentschieden haben die Stuttgarter den Abstand zur Abstiegszone bei fünf Punkten gehalten. Weiter geht es am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Vorletzten TSV Havelse.