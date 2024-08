Attraktiver Heimspiel-Auftakt: Die U 21 des VfB empfängt am Sonntag in der dritten Liga mit 1860 München einen Club mit großer Historie, hinter dem aber ein unruhiger Sommer liegt.

David Scheu 09.08.2024 - 06:00 Uhr

Es ist ein klangvoller Name, der auf die U 21 des VfB Stuttgart im ersten Drittliga-Heimspiel der Saison wartet. 1860 München gastiert an diesem Sonntag (16.30 Uhr) in Großaspach – seines Zeichens Deutscher Meister von 1966 und noch immer auf Platz 22 der ewigen Bundesliga-Tabelle.