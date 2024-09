U19 will die ersten Punkte in der Youth League

Nach der 0:1-Auftaktniederlage bei Real Madrid steht für die U19 des VfB Stuttgart das erste Heimspiel in der Youth League an. Gegen Sparta Prag will das Team an diesem Dienstag (12.30 Uhr) im Gazi-Stadion nicht erneut leer ausgehen.

Heiko Hinrichsen 30.09.2024 - 13:45 Uhr

In der in diesem Sommer neu gegründeten Nachwuchsliga des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) lässt die U19 des VfB Stuttgart in ihrer acht Teams umfassenden Vorrundengruppe A wenig anbrennen. Nach acht von insgesamt 14 Partien der Vorrunde liegt das Team von Trainer Nico Willig mit sechs Siegen und zwei Unentschieden auf dem ersten Tabellenplatz. Dabei konnte der VfB am vergangenen Samstag im Spitzenspiel den 1. FC Heidenheim durch Tore von Lauri Penna, Matheos Tsigkas und Deli Hajdini mit 3:0 besiegen – und auf den zweiten Platz verweisen.