VfB Stuttgart Übernachtung oder Tageshotel? Wie der VfB die Auswärtsspiele plant
Auf die Stuttgarter warten in der Bundesliga bis Mai nur noch kurze Fahrten. Die Reisedauer reduziert das aber nicht zwangsläufig.
Flüge, Hotels, Shuttles: Seitdem der VfB Stuttgart wieder auf internationaler Bühne mitmischt, ist er deutlich mehr unterwegs als zuvor. Da kommt es ganz gelegen, wenn sich der Reisestress in den nationalen Wettbewerben in Grenzen hält. Hier bietet das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga zumindest auf den ersten Blick eine angenehme Konstellation.