VfB Stuttgart: Übernachtung oder Tageshotel? Wie der VfB die Auswärtsspiele plant

1
VfB-Trainer Sebastian Hoeneß am Stuttgarter Flughafen, von dem aus es in zwei Wochen nach Porto geht. In der Bundesliga wird die Mannschaft in den kommenden Monaten dagegen mehr auf der Straße unterwegs sein. Foto: Baumann

Auf die Stuttgarter warten in der Bundesliga bis Mai nur noch kurze Fahrten. Die Reisedauer reduziert das aber nicht zwangsläufig.

Sport: David Scheu (dsc)

Flüge, Hotels, Shuttles: Seitdem der VfB Stuttgart wieder auf internationaler Bühne mitmischt, ist er deutlich mehr unterwegs als zuvor. Da kommt es ganz gelegen, wenn sich der Reisestress in den nationalen Wettbewerben in Grenzen hält. Hier bietet das Saisonfinale in der Fußball-Bundesliga zumindest auf den ersten Blick eine angenehme Konstellation.

 

VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News Öffentliches Training am Dienstag

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.

Das Spiel beim FSV Mainz 05 an diesem Samstag (15.30 Uhr) bildet den Auftakt zu einer Reihe von insgesamt fünf Auswärtspartien, die bis Mai ausschließlich zu nahen Zielen führen. Die weiteren Gegner: FC Augsburg, FC Bayern, TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt. Alle Stadien sind weniger als 250 Kilometer von der MHP-Arena in Bad Cannstatt entfernt und in gut zwei Autostunden zu erreichen.

Eine Flugreise steht in jedem Fall noch an: in der Europa League nach Porto

Reduziert das den Reiseumfang? Nicht zwangsläufig. Entscheidend für die Planungen ist nämlich weniger die Entfernung zum Spielort, sondern in erster Linie die Anstoßzeit. Beginnt eine Partie nachmittags wie am Samstag in Mainz, ist eine Anreise am Vortag mit Übernachtung üblich. Bei Abendspielen bricht die Mannschaft dagegen oft erst am Spieltag auf – selbst zu weit entfernten Zielen. Das war zum Beispiel beim Viertelfinale im DFB-Pokal bei Holstein Kiel der Fall oder zuletzt auch bei der Bundesliga-Partie beim 1. FC Heidenheim. Wenn es in zweieinhalb Wochen zum FC Augsburg geht (Anpfiff 19.30 Uhr), dürfte man ebenfalls so verfahren.

Der nächste Auswärtsgegner: Am Samstag gastieren der VfB und Deniz Undav beim FSV Mainz 05. Das Hinspiel konnten die Stuttgarter 2:1 gewinnen. Foto: Baumann

Direkt aus Stuttgart ans gegnerische Stadion geht es in diesen Fällen übrigens praktisch nie, da das in puncto Verkehr mit Unwägbarkeiten verbunden ist. Das Essen vor dem Spiel ist zum Beispiel in der Regel drei Stunden vor Anpfiff angesetzt. Ein Zwischenstopp in einem Tageshotel bildet daher den Standard – was bei Abendspielen auch hilft, die vielen Stunden tagsüber bis zum Anpfiff zu überbrücken.

Eine Flugreise steht für den VfB derweil in dieser Saison trotz der kurzen Bundesliga-Auswärtsfahren in jedem Fall noch an: Am 19. März (ein Donnerstag) gastieren die Stuttgarter im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League beim FC Porto – und werden definitiv schon am Mittwoch aufbrechen, an dem wie bei internationalen Partien üblich vor Ort die Pressekonferenz mit Trainer Sebastian Hoeneß und einem Spieler stattfindet. Der VfB dürfte nichts dagegen haben, wenn in dieser Saison weitere solche Termine hinzukommen. Trotz Reisestress.

