Uli Hoeneß hat sich als Ehrenpräsident des FC Bayern zur aktuellen Lage der Stuttgarter geäußert. Dabei sieht er die gute Arbeit seines Neffen, des VfB-Cheftrainers Sebastian Hoeneß, womöglich in Gefahr.

Heiko Hinrichsen 22.07.2024 - 08:47 Uhr

Vor dem Start in die neue Saison der Fußball-Bundesliga sowie der Champions League ist der FC-Bayern-Patron Uli Hoeneß in Sorgen um seinen Neffen, den Cheftrainer des VfB Stuttgart: „Der arme Sebastian wird in der nächsten Saison hoffentlich keine Schwierigkeiten bekommen. Das, was er in der vergangenen Runde fast im Alleingang aufgebaut hat, was kein Mensch erwarten konnte, das wird jetzt doch sehr infrage gestellt“, sagte der Ehrenpräsident des FC Bayern in einer Talkrunde anlässlich eines Vereinsjubiläums des Kreisligisten SV Seligporten aus der Oberpfalz.