Seit über 28 Jahren sorgen die Ultras des Commando Cannstatt für Stimmung im Stuttgarter Stadion. Wir blicken auf einige der eindrucksvollsten Choreografien zurück.
05.09.2025 - 14:38 Uhr
Die 15 Allesfahrer wussten an jenem 12. März 1997 wohl selbst nicht so recht, welch große Bewegung sie aus ihrer Zusammenkunft im Sportheim des SSC losgetreten hatten. Aus dem losen Zusammenschluss von Mitgliedern der Fanclubs Schwäbisch Dynamite, ASD, Powerplay, Schwäbisch Hall, Rote Amigos, Schwabeninferno und Ultras Württemberg entstand die erste und bis heute größte und bedeutendste Ultra-Gruppierung des VfB Stuttgart: Das Commando Cannstatt.