Trotz Wettverbots tauchen im Nachwuchs- und Amateurfußball immer öfter Datenscouts der Anbieter auf den Tribünen auf. Betroffen waren zuletzt auch der VfB Stuttgart und die Stuttgarter Kickers. Wie reagieren die Vereine?

Gregor Preiß 15.10.2024 - 13:26 Uhr

Die Partie zeigte keine besonderen Auffälligkeiten. 3:0 hieß es am Ende zwischen der U 19 des VfB Stuttgart und Sparta Prag in der Youth League am 1. Oktober. Ein klares Ergebnis, keine merkwürdigen Tore, keine seltsamen Schiedsrichter-Entscheidungen. Und damit auch kein Spiel, das weitere Untersuchungen durch die Sportgerichtsbarkeit nach sich ziehen dürfte.