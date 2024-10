So viel Stuttgart steckt in der DFB-Elf

Klar, Julian Nagelsmann nominierte sage und schreibe sechs Profis des VfB Stuttgart für die nächsten Länderspiele. Es gibt aber noch mehr aktuelle Nationalspieler mit Stuttgart-Bezug.

Marco Seliger 05.10.2024 - 08:00 Uhr

Man muss sich schon ein bisschen die Augen reiben. Sechs Profis des VfB Stuttgart sind dabei im Kader der DFB-Elf bei den Länderspielen in Bosnien-Herzegowina am 11. Oktober und drei Tage später gegen die Niederlande in München. Bundestrainer Julian Nagelsmann also macht das halbe Stuttgarter Dutzend aus dem Team seines Trainerkollegen Sebastian Hoeneß voll – wenn man so will, gibt es aber aktuell fast ein ganzes.