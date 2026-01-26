Stuttgarts Starstürmer Deniz Undav hat am Rande der Partie in Mönchengladbach nicht seinen Unmut kundgetan, sondern auch für eine viral gehende Szene gesorgt.

Deniz Undav war in aller Munde nach der Partie des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach. Denn er hatte nicht nur getroffen und sein Scoring aus der Vorsaison damit egalisiert – in 24 statt 38 Einsätzen. Er hatte auch seinen Unmut über so manche Boulevard-Schlagzeile aus den vergangenen Tagen kundgetan, die dem Stürmer nicht gepasst hatte.

„Ich war ja wieder der schlechte Stürmer, nachdem ich in zwei Spielen kein Tor gemacht habe. Und alle reden viel. Das nervt mich“, gab Undav Einblick in seine Gedankenwelt. Aber Undav wäre auch nicht Undav, wenn er nicht auch noch eine Aktion in Petto gehabt hätte, die ihm die Herzen der Anhänger zufliegen lässt. Schließlich ist der 29-Jährige nicht von ungefähr der Publikumsliebling schlechthin beim VfB Stuttgart.

Was sich zugetragen hat, hat der Club auf seinen sozialen Netzwerkauftritten entsprechend festgehalten. Wie oft bei Spielen gab es auch in Mönchengladbach Heranwachsende mit Schildern, auf denen Sie um Trikots oder Selfies baten. Ein Herangehensweise, die in manchen Stadion mittlerweile untersagt ist, in Mönchengladbach offenbar nicht.

Eines der Schilder adressierte Undav und der VfB-Stürmer ging nach Spielende zu den zwei Jungen, ließ sich ein Smartphone geben und war bereit für das gewünschte Selfie. Doch dann geschah das Unerwartete. Es klingelte. Undav ging kurzerhand einfach ran und vertröstete den Anrufer. „Ich muss kurz ein Foto mit deinem Sohn machen. Bis gleich, Ciao!“ Erst danach stellte er sich seelenruhig in Pose, knipste das Bild und gab das Smartphone dem Jungen zurück.

Der schon am Abend gepostete Beitrag geht auf Instagram entsprechend viral. Über 100000 Likes hatte er am Montagmorgen bereits eingesammelt.