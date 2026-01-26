Stuttgarts Starstürmer Deniz Undav hat am Rande der Partie in Mönchengladbach nicht seinen Unmut kundgetan, sondern auch für eine viral gehende Szene gesorgt.
26.01.2026 - 08:55 Uhr
Deniz Undav war in aller Munde nach der Partie des VfB Stuttgart bei Borussia Mönchengladbach. Denn er hatte nicht nur getroffen und sein Scoring aus der Vorsaison damit egalisiert – in 24 statt 38 Einsätzen. Er hatte auch seinen Unmut über so manche Boulevard-Schlagzeile aus den vergangenen Tagen kundgetan, die dem Stürmer nicht gepasst hatte.