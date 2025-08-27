Nick Woltemade will zum FC Bayern. Die Münchner wollen ihn. Doch es kommt nicht zum Wechsel. Viele äußern ihre Meinung dazu. Für seinen Teamkollegen Deniz Undav sind es zu viele.
27.08.2025 - 11:02 Uhr
Die anhaltenden Wechselspekulationen um Nick Woltemade haben dem Angreifer des VfB Stuttgarts nach Aussage seines Teamkollegen Deniz Undav zugesetzt. „Über Nick hat sich jeder Hans und Franz geäußert, es wurden Podcasts gemacht von Leuten, die du noch nie vorher gesehen hast. Experten haben sich geäußert, jeden Tag“, sagte Undav der „Sport Bild“ und ergänzte: „Lasst den Jungen doch einfach in Ruhe, irgendwann reicht es doch.“